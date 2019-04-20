شاهد: يوفنتوس بطلًا لـ"كالتشيو" للمرة 35 والثامنة على التوالي

توّج فريق يوفنتوس الإيطالي، السبت، بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) للمرة الثامنة على التوالي و35 في تاريخه.
التفاصيل:
- قلب يوفنتوس الطاولة على ضيفه فيورنتينا، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في مباراة الجولة 33 للمسابقة المحلية.
- تقدم فيورنتينا بهدف عن طريق الصربي نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 6 من زمن اللقاء.
- عاد يوفنتوس بهدفين عبر البرازيلي أليكس ساندرو والأرجنتيني غيرمان بيزيلا لاعب فيورنتينا بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين 37 و53.
- بهذه النتيجة، ابتعد يوفنتوس بالقمة وحصد اللقب بعد أن وسع الفارق مع نابولي لـ 20 نقطة ووصل للنقطة 87، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز العاشر.