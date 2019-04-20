شاهد: السيتي يثأر من توتنهام ويستعيد قمة البريمرليغ مؤقتا

استعاد فريق مانشستر سيتي، السبت، قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مؤقتًا بعد أن ثأر من توتنهام وتغلب عليه بهدف نظيف.
التفاصيل:
- ثأر السيتي من ضيفه توتنهام هوتسبير، بعد أن أطاح به الأخير من ربع نهائي دوري أبطال أوربا، وتغلب عليه بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.
- أحرز هدف اللقاء الوحيد، فيل فودين في الدقيقة 5 من زمن المباراة.
- بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي من جديد إلى قمة الترتيب مؤقتًا برصيد 86 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.
- فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 67 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.