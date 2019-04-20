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شاهد: السيتي يثأر من توتنهام ويستعيد قمة البريمرليغ مؤقتا

20/4/2019

استعاد فريق مانشستر سيتي، السبت، قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مؤقتًا بعد أن ثأر من توتنهام وتغلب عليه بهدف نظيف.

التفاصيل:
  • ثأر السيتي من ضيفه توتنهام هوتسبير، بعد أن أطاح به الأخير من ربع نهائي دوري أبطال أوربا، وتغلب عليه بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.
  • أحرز هدف اللقاء الوحيد، فيل فودين في الدقيقة 5 من زمن المباراة.
  • بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي من جديد إلى قمة الترتيب مؤقتًا برصيد 86 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.
  • فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 67 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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