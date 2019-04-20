شاهد: السيتي يثأر من توتنهام ويستعيد قمة البريمرليغ مؤقتا

استعاد فريق مانشستر سيتي، السبت، قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مؤقتًا بعد أن ثأر من توتنهام وتغلب عليه بهدف نظيف.

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