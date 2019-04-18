شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على بورتو في عقر داره

سجل محمد صلاح الذي استعاد تألقه هدفا وصنع آخر ليهدي ليفربول، الأربعاء، الفوز 4-1 على بورتو خارج أرضه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.
بهذه النتيجة تأهل ليفربول لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي.
التفاصيل:
- صمد ليفربول، الذي تفوق 6-1 في النتيجة الإجمالية، أمام محاولات بورتو المبكرة حتى أثمر تعاون صلاح وساديو ماني عن تسجيل المهاجم السنغالي للهدف الأول للزوار بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.
- ضاعف مهاجم منتخب مصر التقدم بعد الاستراحة ثم هز روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك الشباك في وقت لاحق.
- قلص بورتو الفارق عبر إيدر ميليتاو لكن الفريق البرتغالي، الذي خسر 2-صفر في أنفيلد، لم يبدو قادرا على تعويض التأخر في أي وقت.