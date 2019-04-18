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شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على بورتو في عقر داره

17/4/2019

سجل محمد صلاح الذي استعاد تألقه هدفا وصنع آخر ليهدي ليفربول، الأربعاء، الفوز 4-1 على بورتو خارج أرضه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

بهذه النتيجة تأهل ليفربول لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي.

التفاصيل:
  • صمد ليفربول، الذي تفوق 6-1 في النتيجة الإجمالية، أمام محاولات بورتو المبكرة حتى أثمر تعاون صلاح وساديو ماني عن تسجيل المهاجم السنغالي للهدف الأول للزوار بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.
  • ضاعف مهاجم منتخب مصر التقدم بعد الاستراحة ثم هز روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك الشباك في وقت لاحق.
  • قلص بورتو الفارق عبر إيدر ميليتاو لكن الفريق البرتغالي، الذي خسر 2-صفر في أنفيلد، لم يبدو قادرا على تعويض التأخر في أي وقت.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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