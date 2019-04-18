شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على بورتو في عقر داره

سجل محمد صلاح الذي استعاد تألقه هدفا وصنع آخر ليهدي ليفربول، الأربعاء، الفوز 4-1 على بورتو خارج أرضه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم.

بهذه النتيجة تأهل ليفربول لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور قبل النهائي.

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