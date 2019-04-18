شاهد: توتنهام يطيح بمان سيتي ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوربا

تأهل توتنهام الإنجليزي إلى قبل نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، وذلك رغم خسارته أمام مواطنه مانشستر سيتي 3 / 4، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وبعد المباراة المثيرة التش شهدت سبعة أهداف تصدرت وسوم #مانشستر_سيتي_توتنهام #MCITOT #السيتي_توتنهام

التفاصيل:

تأهل توتنهام إلى الدور قبل النهائي، مستفيدًا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز توتنهام ذهابًا /1 صفر على ملعبه.

تقدم سيتي في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة عن طريق رحيم ستيرلينج، لكن توتنهام رد بقوة عن طريق الكوري سون هيونج مين الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة.

عاد سون إلى التسجيل مرة أخرى في الدقيقة العاشرة في شباك سيتي، لكن الفريق المضيف لم يستسلم وسجل هدفين عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 17، ثم ستيرلينج مجددًا في الدقيقة 23.

في الدقيقة 58 سجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهدف الرابع لسيتي، لكن الإسباني فيرناندو يورينتي سجل هدف التأهل لتوتنهام في الدقيقة 73، بعدما أضطر الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (فار) للتأكد من عدم لمسه للكرة بيده.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل ستيرلينج الهدف الخامس لفريقه، لكن الحكم ألغى الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي اشارت إلى وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وسيلعب توتنهام في دور قبل النهائي، مع آياكس امستردام الهولندي، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في الأول من مايو/ أيار المقبل، على أن يقام لقاء العودة في أمستردام في الثامن من الشهر ذاته.