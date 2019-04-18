البرلمان الأوربي يرفض مقترح "فيفا" بزيادة المنتخبات في مونديال قطر

أعرب البرلمان الأوربي عن قلقه العميق إزاء مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022 لـ 48 فريقا.

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قال الاتحاد إن هذا المقترح الذي يقضي بدعوة دول مجاورة لقطر لاستضافة البطولة يمثل خطورة على حقوق الإنسان.

أكدت لجنة الرياضة بالبرلمان الأوربي أن النقاشات بخصوص مقترح إضافة عدد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم كشفت عن قلق عميق ورفض مطلق لهذا المقترح.

لجنة البرلمان الأوربي ذكرت الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزامه بدعم معايير احترام حقوق الإنسان والشفافية والاستدامة في عملية تقديم الطلبات وتنظيم كأس العالم، وذلك جزئيًا على أساس اعتماد سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالفيفا.

أكدت اللجنة أن أي إمكانية لرفع عدد الدول المشاركة في البطولة يجب أن تراعي هذه الأهداف والمعايير.

تساءلت اللجنة كيف سيتسنى لدول أخرى بمنطقة الخليج الحصول على الوقت أو الفرصة أو حتى الإرادة لتحقيق هذه الأهداف في ظرف ثلاث سنوات فقط.

قالت اللجنة إن البلدان المرشحة للمشاركة في تنظيم كأس العالم الى جانب قطر تمثل تهديدا خاصا لحقوق الإنسان. وأشارت في هذا السياق لقوانين العمل التي تجعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للإيذاء والاستغلال علاوة على التمييز بين الجنسين والتوجه الجنسي والدين وتقييد الحقوق وحرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير وكذلك التهديدات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان.

طلبت اللجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراجعة موقفه لضمان إجراء كأس العالم 2022 بطريقة منظمة وفي إطار احترام حقوق الإنسان.

خلصت اللجنة الى أنه في ضوء هذه المخاوف الخطيرة طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراجعة موقفه لضمان إجراء كأس العالم 2022 بطريقة منظمة وفي إطار احترام حقوق الإنسان.

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