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فيديو: مجلة "تايم" تختار صلاح ضمن الـ 100 الأكثر تأثيرا بالعالم

أدرجت مجلة التايم الأمريكية اللاعب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن 100 شخصية وصفتهم بأنهم الأكثر تأثيرا خلال عام 2019
أدرجت مجلة التايم الأمريكية اللاعب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن 100 شخصية وصفتهم بأنهم الأكثر تأثيرا خلال عام 2019
17/4/2019

أدرجت مجلة تايم الأمريكية اللاعب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن 100 شخصية وصفتهم بأنهم الأكثر تأثيرا خلال عام 2019.

 ووضعت "تايم" النجم المصري محمد صلاح على غلافها بعد أن اختارته ضمن قائمة تضم أكثر من مئة شخصية مؤثرة في العالم، نتيجة تألقه اللافت مع فريقه في البريميرليغ ودوري الأبطال الأوربي لكرة القدم.

ورصد مقدم البرامج الكوميدي الإنجليزي جون أوليفر أبرز مميزات صلاح في مقال كتبه بالمجلة، قال فيه إنه رغم كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم فإنه كإنسان أفضل منه كلاعب لكرة القدم.

  • أوليفر قال إن محمد صلاح شخصية بارزة بالنسبة للمصريين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ورغم ذلك فهو دائما ما يظهر كرجل متواضع ومرح، وله قدرة على نقل الشعور بالاطمئنان والسعادة للجميع.
  • أوليفر أشار إلى أنه لطالما تساءل عما سيكون إحساس أن تكون قادرا على الوصول إلى مستواه في اللعب، ومشاهدة وجهه يضيء "من السعادة" بعد أن يفعل شيئا لا يصدق.
  • أوليفر: كلاعب كرة قدم، يلعب صلاح بسعادة معدية، لطالما سالت نفسي كيف كنت سأشعر لو كنت ألعب بصورة رائعة مثله.
  • أوليفر: أرى وجهه منيرا بعد أن يفعل شيئا لا يصدق، ويعطيك شعورا بالطمأنينة أن هذا الأمر ممتع تماما مثلما كنت تتمناه. قطعا أعشقه.

 يذكر أن 100 شخصية مؤثرة تضم شخصيات سياسية وفنية كبيرة، منهم على سبيل المثال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

محمد صلاح على غلاف التايم

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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