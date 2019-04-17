فيديو: مجلة "تايم" تختار صلاح ضمن الـ 100 الأكثر تأثيرا بالعالم

أدرجت مجلة تايم الأمريكية اللاعب المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن 100 شخصية وصفتهم بأنهم الأكثر تأثيرا خلال عام 2019.
ووضعت "تايم" النجم المصري محمد صلاح على غلافها بعد أن اختارته ضمن قائمة تضم أكثر من مئة شخصية مؤثرة في العالم، نتيجة تألقه اللافت مع فريقه في البريميرليغ ودوري الأبطال الأوربي لكرة القدم.
“I think we need to change the way we treat women in our culture.
It’s not optional.”
😍 @MoSalah 🤗https://t.co/XF4AI2L8qS
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 17, 2019
ورصد مقدم البرامج الكوميدي الإنجليزي جون أوليفر أبرز مميزات صلاح في مقال كتبه بالمجلة، قال فيه إنه رغم كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم فإنه كإنسان أفضل منه كلاعب لكرة القدم.
يذكر أن 100 شخصية مؤثرة تضم شخصيات سياسية وفنية كبيرة، منهم على سبيل المثال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.