شاهد: أياكس يقصي يوفنتوس ورونالدو من دوري الأبطال

قدم أياكس أمستردام عرضًا رائعًا في فنون اللعبة ليفوز 2-1 على مستضيفه يوفنتوس، الثلاثاء، وينهي آمال الفريق الإيطالي في الفوز بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

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