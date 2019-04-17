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شاهد: أياكس يقصي يوفنتوس ورونالدو من دوري الأبطال

17/4/2019

قدم أياكس أمستردام عرضًا رائعًا في فنون اللعبة ليفوز 2-1 على مستضيفه يوفنتوس، الثلاثاء، وينهي آمال الفريق الإيطالي في الفوز بلقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

التفاصيل:
  • سجل ماتيس دي ليخت قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما هدف الفوز بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 67 من مباراة إياب دور الثمانية ليعدل الفريق الهولندي تأخره إلى انتصار 3-2 في مجموع المباراتين ويبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة منذ موسم 1996-1997.
  • وضع رونالدو، الذي كان يحلم بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي بعد حصد آخر ثلاث نسخ مع ريال مدريد، يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس رائعة مسجلا هدفه السادس في المسابقة.
  • لكن دوني فان دي بيك عادل النتيجة بعد ست دقائق أخرى قبل أن يتفوق الفريق الزائر على يوفنتوس في الشوط الثاني ليكمل مسلسل الاطاحة بالكبار بعد التفوق على ريال مدريد في الدور السابق. 
  • أياكس سيلعب في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.
  • دي ليخت قال عقب المباراة "هل نستطيع المضي قدما للفوز بالبطولة؟ بلغنا الدور قبل النهائي الآن وأطحنا باثنين من المرشحين في آخر مواجهتين. المباريات المقبلة ستكون صعبة جدا مثل سابقاتها ومن يدري؟".
  • سيطر أياكس على المباراة تماما في الشوط الثاني ونجح من خلال تمريراته في فتح دفاع يوفنتوس الذي افتقد بشدة للمصاب جيورجيو كيليني.
  • هدف فوز أياكس جاء من ضربة رأس تقليدية بعدما تفوق دي ليخت على اثنين من المدافعين ليهز الشباك.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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