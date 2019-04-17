شاهد: أداء رائع لميسي أمام يونايتد يوصل برشلونة لقبل نهائي أوربا

قدم ليونيل ميسي نجم برشلونة أداء مبهرا في دوري أبطال أوربا ليقود فريقه لإقصاء مانشستر يونايتد والصعود إلى قبل النهائي لأول مرة منذ أربع سنوات بتسجيله ثنائية في الفوز3-صفر،الثلاثاء.

التفاصيل:

تأهل برشلونة، الذي تلاعب بيونايتد معظم فترات المباراة، إلى قبل النهائي بنتيجة 4-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وسيلتقي في الدور المقبل مع المتأهل من مواجهة بورتو وليفربول.

ميسي أخفق في التسجيل في آخر 12 مباراة له في دور الثمانية بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية الجيدة ليونايتد عندما سيطر على كرة فشل آشلي يانج في التعامل معها ليسدد في مرمى ديفيد دي خيا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16.

قائد الأرجنتين استغل هفوة جديدة من دفاع يونايتد بعدها بأربع دقائق ليسدد من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة من تحت جسد دي خيا وتسكن شباكه.

فيليب كوتينيو ضمن الفوز لبرشلونة وصعوده إلى قبل النهائي بعد ثلاث محاولات متتالية فاشلة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

إحراج دي خيا: