خسارة يوفنتوس في دوري الأبطال تهبط بقيمته نحو نصف مليار دولار

هبطت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بما يصل إلى 24٪ بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوربا، بينما ارتفعت أسهم نادي أياكس الهولندي بعد فوزه المهم على بطل إيطاليا.

التفاصيل:

هبطت أسهم يوفنتوس بحوالي 400 مليون يورو (453 مليون دولار) من حيث القيمة السوقية.

انخفض سعر السهم الواحد بنسبة يوفنتوس 22٪ ليسجل 1.32 يورو، لتصل القيمة السوقية للنادي إلى 1.3 مليار يورو (1.47 مليار دولار).

مصائب اليوفي عند أياكس فوائد:

قفز سعر سهم أياكس بنسبة 8.8٪ ليصل إلى 18.65 يورو في الساعة 9:10 صباحًا في أمستردام.

بهذا تقدر قيمة أياكس بـ 342.8 مليون يورو (388.5 مليون دولار).

فوز أياكس منح النادي الهولندي فرصة لزيادة إيراداته السنوية بأكثر من الثلث.

سيحصل أياكس بوصوله إلى نصف النهائي على جائزة قيمتها 12 مليون يورو (13.6 مليون دولار).

سيحصل أياكس أيضا على 19 مليون يورو (21.53 مليون دولار) إذا تقدم أكثر من هذا في البطولة الأوربية. هذا فضلا عن إيرادات التذاكر والترويج، والزيادة المتوقعة للنادي في عقود الرعاية.

حقق أياكس عائدات بلغت حوالي 92 مليون يورو (104.26 مليون دولار) في عام 2018، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

خلفية: