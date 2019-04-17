البث الحي
رياضة

خسارة يوفنتوس في دوري الأبطال تهبط بقيمته نحو نصف مليار دولار

أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم هبطت بما يصل إلى 24٪ بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوربا
أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم هبطت بما يصل إلى 24٪ بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوربا
17/4/2019

هبطت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بما يصل إلى 24٪ بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوربا، بينما ارتفعت أسهم نادي أياكس الهولندي بعد فوزه المهم على بطل إيطاليا.

التفاصيل:
  • هبطت أسهم يوفنتوس بحوالي 400 مليون يورو (453 مليون دولار) من حيث القيمة السوقية.
  • انخفض سعر السهم الواحد بنسبة يوفنتوس 22٪ ليسجل 1.32 يورو، لتصل القيمة السوقية للنادي إلى 1.3 مليار يورو (1.47 مليار دولار).
مصائب اليوفي عند أياكس فوائد:
  • قفز سعر سهم أياكس بنسبة 8.8٪ ليصل إلى 18.65 يورو في الساعة 9:10 صباحًا في أمستردام.
  • بهذا تقدر قيمة أياكس بـ 342.8 مليون يورو (388.5 مليون دولار).
  • فوز أياكس منح النادي الهولندي فرصة لزيادة إيراداته السنوية بأكثر من الثلث.
  • سيحصل أياكس بوصوله إلى نصف النهائي على جائزة قيمتها 12 مليون يورو (13.6 مليون دولار).
  • سيحصل أياكس أيضا على 19 مليون يورو (21.53 مليون دولار) إذا تقدم أكثر من هذا في البطولة الأوربية. هذا فضلا عن إيرادات التذاكر والترويج، والزيادة المتوقعة للنادي في عقود الرعاية.
  • حقق أياكس عائدات بلغت حوالي 92 مليون يورو (104.26 مليون دولار) في عام 2018، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.
خلفية:
  • بهذا الفوز وصل نادي أياكس النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا لأول مرة منذ عام 1997.
  • لكن خسارة يوفنتوس تمثل نكسة كبيرة للنادي المدعوم من عائلة الملياردير أنييلي.
  • كان النادي قد قام بشراء البرتغالي كريستيانو رونالدو العام الماضي مدفوعا برغبة في الفوز بالمسابقة.
  • تعد هذه المرة الأولى التي سيغيب فيها رونالدو عن نصف نهائي دوري أبطال أوربا للنجم البرتغالي منذ تسع سنوات، وفقًا لموقع أوبتا الإحصائي.
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ
المزيد من رياضة

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)

البرازيلي رودريغو يوجه رسالة شكر بالعربية إلى مصر وجمهورها

اللاعب البرازيلي في صفوف ريال مدريد الإسباني رودريغو (روتيرز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)