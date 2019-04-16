شاهد: هدف غريب يمنح أرسنال الفوز على واتفورد

أنعش أرسنال آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين بعد هدف غريب من المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ ساعده على الفوز 1-صفر على واتفورد.

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