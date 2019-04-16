شاهد: هدف غريب يمنح أرسنال الفوز على واتفورد

أنعش أرسنال آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين بعد هدف غريب من المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ ساعده على الفوز 1-صفر على واتفورد.
التفاصيل:
- بهذا الانتصار صعد أرسنال إلى المركز الربع برصيد 66 نقطة من 33 مباراة متفوقا على تشلسي صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف ومتقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد سادس الترتيب، وبقي واتفورد في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.
- أوناي إيمري مدرب أرسنال أبدى سعادته بالخروج بأول شباك نظيفة في مباراة خارج أرضه بالدوري هذا الموسم.
- إيمري قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد الانتصار "الشباك النظيفة مهمة جدا. ستمنحنا المباراة الكثير من المعلومات".
- المباراة سريعة الإيقاع شهدت نقطة تحول مبكرة خلال دقيقة واحدة حين هز أوباميانغ الشباك وبعد الهدف مباشرة تلقى تروي ديني مهاجم واتفورد بطاقة حمراء مباشرة بسبب ضربة بالمرفق إلى لوكاس توريرا.
- خابي جارسيا مدرب واتفورد قال "لا أتفق مع القرار لكني أحترمه. لدي شكوك. ربما كانت بطاقة صفراء. لكن لا أفهم ما فعله الحكم. لم يشرح أي شيء وإذا كان هناك من ينبغي أن يشرح القرار فهو الحكم".
- من المنتظر أن يغيب ديني عن ثلاث مباريات متتالية أمام هدرسفيلد تاون وساوثامبتون وولفرهامبتون واندرارز بسبب الإيقاف.
- الحارس بن فوستر أراد إرسال كرة طويلة لكن أوباميانغ اعترض طريقه لتصطدم به الكرة وتسكن الشباك في لقطة غريبة.
- فوستر قال "يجب أن أقول إني أتقدم بالاعتذار إلى زملائي. "حاولت تمهيد الكرة أمام قدمي اليسرى وتمريرها لكن قبل أن أفعل ذلك كان أوباميانغ أمامي. كان سريعا جدا. "في مثل هذه المواقف يجب التخلص من الكرة في أسرع وقت ممكن".