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شاهد: هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول للفوز على تشلسي

14/4/2019

أحرز نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هدفا بتسديدة مذهلة ليقود ليفربول للفوز بهدفين على ضيفه تشلسي وصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

التفاصيل:
  • انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.
  • في الشوط الثاني، تبادل صلاح الكرة مع جوردان هندرسون الذي أرسل تمريرة عرضية ليضع ساديو ماني الكرة برأسه داخل المرمى في الدقيقة 51.
  • بعد دقيقتين فقط أضاف المهاجم المصري الهدف الثاني بعد أن سدد بشكل رائع من 25 مترا لتسكن أعلى الزاوية اليمنى لمرمى تشلسي.
  • تشلسي حاول الرد، ومرر ديفيد لويز الكرة إلى إيدن هازارد لكن تسديدته ارتدت من القائم.
  • بهذا الفوز يتصدر ليفربول جدول المسابقة برصيد 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لعب 33 مباراة فقط، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.
  • صلاح رفع رصيده إلى 19 هدفا بالتساوي مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.
  • الفوز هو الأول لليفربول على تشلسي باستاد "آنفيلد" في ليفربول منذ مايو/ أيار 2012.
  • في الجولة القادمة، يلعب ليفربول في ضيافة كارديف، بينما يستضيف تشلسي بيرنلي.
المصدر : وكالات
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