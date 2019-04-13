مونديال 2022: الأمير علي ينصح إنفانتينو بالبقاء "بعيدا عن السياسة"

نصح رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو بالبقاء بعيدا عن السياسة .

وتأتي "نصيحة" الأمير علي بن الحسين بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في قطر، وما ستعنيه هذه الزيادة في حال اعتمادها، بتوسيع إقامة المباريات لتشمل دولا خليجية أخرى.

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