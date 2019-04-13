شاهد: الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز على صن داونز

ودع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد ثماني مرات، دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، السبت.
التفاصيل
- تأهل صن داونز إلى الدور قبل النهائي بعد التفوق 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية حيث سبق أن فاز على الأهلي فوزه بخماسية من دون رد.
- سجل المغربي "وليد أزارو" هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 68 وسط حضور أكثر من 30 ألف متفرج في استاد الجيش المصري ببرج العرب على مشارف الإسكندرية.
- ألغى الحكم هدفا للنيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني وبدا من الإعادة التلفزيونية أن بطل مصر كان يستحق الهدف.
- أشرك مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، الذي بات مهددا بفقدان منصبه، الثلاثي الهجومي ناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن في الشوط الثاني لكن الفوز الكبير المطلوب لم يتحقق في النهاية.
- سيلعب صن داونز مع الوداد البيضاوي المغربي أو هورويا الغيني.
وبات صن داونز ثاني المتأهلين إلى قبل النهائي بعد فوز مازيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية 4-1 على سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية في وقت سابق اليوم وبعد التعادل من دون أهداف في الذهاب.