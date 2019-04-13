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شاهد: الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا رغم الفوز على صن داونز

13/4/2019

ودع الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد ثماني مرات، دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، السبت.

التفاصيل
  • تأهل صن داونز إلى الدور قبل النهائي بعد التفوق 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية حيث سبق أن فاز على الأهلي فوزه بخماسية من دون رد.
  • سجل المغربي "وليد أزارو" هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 68 وسط حضور أكثر من 30 ألف متفرج في استاد الجيش المصري ببرج العرب على مشارف الإسكندرية.
  • ألغى الحكم هدفا للنيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني وبدا من الإعادة التلفزيونية أن بطل مصر كان يستحق الهدف.
  • أشرك مارتن لاسارتي مدرب الأهلي، الذي بات مهددا بفقدان منصبه، الثلاثي الهجومي ناصر ماهر ومروان محسن وصلاح محسن في الشوط الثاني لكن الفوز الكبير المطلوب لم يتحقق في النهاية.
  • سيلعب صن داونز مع الوداد البيضاوي المغربي أو هورويا الغيني.

وبات صن داونز ثاني المتأهلين إلى قبل النهائي بعد فوز مازيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية 4-1 على سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية في وقت سابق اليوم وبعد التعادل من دون أهداف في الذهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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