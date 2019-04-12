مجموعة سهلة لمصر ونارية للمغرب بأمم أفريقيا 2019

أوقعت قرعة نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019 التي سحبت في القاهرة مصر صاحبة الضيافة في مجموعة سهلة بينما يلعب المغرب في المجموعة الأقوى بجانب بطلين سابقين.

وأسفرت قرعة البطولة التي ستقام بمصر في يونيو/ حزيران المقبل عن مجموعات متوازنة وصعبة للمنتخبات العربية المشاركة في العرس القاري.

المجموعات:

تلعب مصر، التي تحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بسبعة ألقاب، في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وهي فرق لم يسبق لها إحراز اللقب أو حتى التأهل للنهائي.

سيكون على المغرب، الفائز باللقب مرة واحدة، مواجهة ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا في المجموعة الرابعة.

تلتقي الجزائر، الفائزة باللقب مرة واحدة، مع السنغال وكينيا وتنزانيا في المجموعة الثالثة.

ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا ومدغشقر وغينيا وبوروندي

أوقعت القرعة تونس، التي تملك لقبا واحدا أيضا، ضد مالي وموريتانيا وأنغولا في المجموعة الخامسة.

تخوض الكاميرون، التي تملك خمسة ألقاب وفازت على مصر في النهائي قبل عامين، مواجهة صعبة ضد غانا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا بنين وغينيا بيساو.

خلفية: