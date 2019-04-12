ردود فعل واسعة بعد تعليقات عنصرية ضد "صلاح" والشرطة تحقق

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الدفاع عن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح بعد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هتافات عنصرية ضد اللاعب.

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قال النادي في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، "هناك فيديو يتم تداوله عبر الإنترنت، ويتضمن هتافات عنصرية تستهدف أحد لاعبينا، ونرى أنه أمر خطير ومزعج".

أضاف النادي في بيانه، "هذا الموسم، شهدنا إساءات تمييزية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوربا وعبر جميع أنحاء العالم".

البيان تابع "الفيديو المتداول الذي يظهر هتافات حقيرة قائمة على التمييز ضد أحد لاعبي فريقنا يدعو للقلق وخطير".

أوضح ليفربول في بيانه، "فيما يتعلق بالحادث الأخير، يعمل النادي مع شرطة ميرسيسايد للتأكد من بعض الحقائق حول هذه اللقطة بهدف التعرف على الأفراد المشاركين".

واصل في بيانه "يجب إحضار المتهمين ومعاقبتهم في أسرع وقت ممكن، لا يوجد مكان للتعصب والكراهية في كرة القدم".

اختتم النادي بيانه بالقول "نحن على اتصال مباشر مع نادي تشلسي في هذا الشأن ونشكره على إدانته للفيديو والتزامه بالعمل بشكل عاجل لتحديد هوية المتهمين".

Liverpool Football Club statement.https://t.co/sSGj4ggtks — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2019

تشلسي يدين ويعتذر

من ناحية أخرى، دان تشلسي في بيانه التصرفات التي قامت بها مجموعة من جماهيره، وذلك من خلال بيان أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني قال فيه " تشلسي يؤكد أن كافة أشكال السلوك العنصري مكروهة، وسيتم اتخاذ قوي ضد العناصر التي قامت بنشر فيديو عنصري".

أضاف النادي في بيانه "هؤلاء الأشخاص عار على الغالبية من جماهير تشلسي اللذين يرفضون وجود أشخاص مثلهم داخل ناديهم".

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بث مجموعة من جماهير تشلسي فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يهتفون (محمد صلاح إرهابي).

أوضحت الصحيفة أنه تم التعرف على هوية ثلاثة من المشاركين في الفيديو، وسيتم إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن.

تشلسي سيواجه ليفربول، الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

منع مشجعين

ذكرت محطة سكاي سبورتس أن ثلاثة من مشجعي تشلسي مُنعوا من دخول ملعب إيدن معقل سلافيا براغ الخميس لحضور مباراة بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوربي بسبب اتهامات ضدهم بنشر تعليقات عنصرية ضد محمد صلاح.

قال تشلسي، الذي سيواجه المتصدر ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز في أنفيلد يوم الأحد، في بيان عبر موقعه على الانترنت إنه يدين أي تصرف يدعو للتمييز.

أشارت شرطة منطقة مرسيسايد إلى أنها تحقق في تغريدات عدائية ضد لاعب ليفربول.

أضافت الشرطة "اللهجة المستخدمة في التغريدات بغيضة ونأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. (…) نتفهم أن بعض الأشخاص الذين سافروا إلى براغ من أجل مباراة سلافيا براج ضد تشلسي في (الدوري الأوروبي) تم التعرف عليهم ومنعهم من حضور المباراة".

لعب صلاح في تشلسي ثم قضى فترة في ايطاليا مع فيورنتينا وروما قبل العودة إلى انجلترا عبر ليفربول.

وجهت أسئلة إلى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي في المؤتمر الصحفي بعد الفوز 1-صفر على سلافيا براغ بشأن هل كان النادي محقا في حرمان الجماهير من حضور المباراة. وأبلغ الصحفيين "لا أريد التحدث عن أمر لا أعرفه. لا أعلم التفاصيل. بالتأكيد من حق النادي أن يتخذ قرارا حازما".

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