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شاهد: ليفربول يقترب من نصف نهائي أوربا بهدفين في بورتو

10/4/2019

وضع فريق ليفربول الإنجليزي قدمًا في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب.

فيما يحتاج بورتو للفوز بفارق أكثر من هدفين في لقاء العودة الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره للتأهل إلى نصف النهائي.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه وهو ما تحقق في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا.

وفي الوقت الذي حاول فيه بورتو إحراز التعادل، أضاف ليفربول الهدف الثاني عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في الدقيقة 26.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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