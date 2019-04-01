البث الحي
رياضة

صلاح: لا أهتم بلقب الهداف.. وأريد لقبا واحدا فقط

صلاح: أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسمًا سيئًا
صلاح: أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسمًا سيئًا
1/4/2019

قال المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول إنه لا يشغل باله ولا يهتم بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

جاءت تصريحات صلاح عقب الفوز الذي حققه ليفربول على توتنهام بهدفين لهدف في المسابقة المحلية.

تصريحات صلاح
  • أعترف بأنني لم أسجل أهدافًا لعدد من المباريات في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، لكن هناك لاعبون سجلوا نفس العدد من الأهداف التي أحرزتها.
  • يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم.
  • أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسمًا سيئًا، أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر.
أهداف صلاح
  • سجل محمد صلاح 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويًا مع كل من زميله السنغالي ساديو مانى، وهاري كين مهاجم توتنهام، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، بينما يتصدر الأرجنتيني سيرغيو أغويرو هدافي الدوري برصيد 19 هدفًا.
  • يذكر أن صلاح هو الفائز بلقب هداف الموسم الماضي للدوري الإنجليزي.
المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)