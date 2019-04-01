صلاح: لا أهتم بلقب الهداف.. وأريد لقبا واحدا فقط

قال المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول إنه لا يشغل باله ولا يهتم بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي (البريميرليغ).

جاءت تصريحات صلاح عقب الفوز الذي حققه ليفربول على توتنهام بهدفين لهدف في المسابقة المحلية.

تصريحات صلاح

أعترف بأنني لم أسجل أهدافًا لعدد من المباريات في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، لكن هناك لاعبون سجلوا نفس العدد من الأهداف التي أحرزتها.

يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم.

أنا فقط من يقولون عنه بأنه يقدم موسمًا سيئًا، أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر.

أهداف صلاح