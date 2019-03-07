شاهد: يونايتد يطيح بسان جيرمان ويتأهل لدور8 لأبطال أوربا

صعد مانشستر يونايتد الانجليزي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر للمسابقة.
التفاصيل:
- افتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل مبكرًا ليونايتد بعد مرور 111 ثانية فقط على انطلاق اللقاء مستغلا تمريرة خاطئة من دفاع سان جيرمان، ليسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ النادي الإنجليزي بدوري الأبطال.
- مان يونايتد لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك خوان بيرنات التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 12، لكن لوكاكو عاد للتسجيل من جديد، محرزًا الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30، بعدما تابع تصويبة ارتدت من يد جيانلويغي بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي.
- وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بتأهل باريس سان جيرمان ، فاجأهم مانشستر يونايتد بحصوله على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أشارت لقيام بريسنال كيمبيمبي مدافع سان جيرمان بلمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، ليحرز منها ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
- مانشستر يونايتد خسر مباراة الذهاب التي جرت على أرضه صفر- 2، لكنه صعد بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها في ظل تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
- عقدة دور 16 واصلت مطاردتها لسان جيرمان، الذي ودع البطولة القارية للمرة الثالثة على التوالي، بالرغم من أنه لم يخسر على أرضه سوى مرتين في آخر 50 مباراة.