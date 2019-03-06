شاهد: رئيس النمسا يهدي أمير قطر "كرة قدم" دعما لمونديال 2022

السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة