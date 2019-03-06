شاهد: رئيس النمسا يهدي أمير قطر "كرة قدم" دعما لمونديال 2022
6/3/2019
أهدى رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كرة قدم؛ دعمًا لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم المقبلة عام 2022.
كرة هدية:
انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل، للرئيس النمساوي وهو يهدي "الكرة" لأمير قطر بمناسبة تنظيم الدوحة لمونديال 2022 والذي سيكون الأول في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.
الشيخ تميم تلقى الهدية بابتسامة عريضة، مؤكدًا أن بلاده تمتلك منتخبًا قويًا حقق إنجازًا غير مسبوق عندما تُوّج بكأس الأمم الآسيوية لأول مرة في تاريخه مطلع الشهر الماضي.
تناولت المباحثات بين أمير قطر ورئيس النمسا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إلى جانب السياسة والاقتصاد، تعتبر الرياضة ضمن سُلّم أولويات القيادة في قطر، وتحتفل الدولة الخليجية بيومها الرياضي استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء، من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يومًا رياضيًا للدولة، في بادرة غير مسبوقة انفردت بها قطر، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية.
مونديال 2022:
في مايو 2017 افتتحت قطر "استاد خليفة الدولي" بحُلّته المونديالية، كما كشفت أواخر 2018 عن تصميم استاد لوسيل أكبر ملاعب المونديال والذي سيحتضن مباراتي الافتتاح والنهائي.
من المقرّر أن يكتمل بناء استادي الوكرة والبيت بمدينة الخور هذا العام، على أن تكتمل جميع الملاعب في عام 2020؛ أي قبل عامين كاملين من صافرة البداية.
قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.
مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.
منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.
السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة.