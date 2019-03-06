شاهد: الريال يخرج من دوري الأبطال بعد خسارة مذلة من أياكس

ودع ريال مدريد حامل اللقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم من دور الستة عشر بعدما خسر على أرضه 4-1 إيابا أمام أياكس أمستردام الذي تفوق 5-3 في مجموع المباراتين.
التفاصيل:
- تقدم المغربي حكيم زياش بهدف مبكر لأياكس في الدقيقة السابعة بعد تمريرة رائعة من دوسان تاديتش الذي صنع أيضا الهدف الثاني لزميله ديفيد نيريس لتصبح النتيجة 2-صفر بعد مرور 18 دقيقة.
- في الشوط الثاني زاد تاديتش من مأساة الريال وتوج مجهوداته في اللقاء وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 62.
- بعدها بثماني دقائق تمكن ماركو أسينسيو من تسجيل هدف الريال الوحيد، لكن لاسه شون أحرز الهدف الرابع لأياكس في الدقيقة 73 ليتفوق النادي الهولندي في مجموع المباراتين 5-3.
- وزادت الأمور سوءا للريال، الفائز بدوري الأبطال في آخر ثلاثة مواسم، بطرد ناتشو في الوقت بدل الضائع بسبب الحصول على إنذارين.
- هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يخسر فيها الريال على ملعبه، بينها هزيمتان متتاليتان من غريمه برشلونة صفر- 3 في كأس ملك إسبانيا وصفر- 1 في الدوري الإسباني.
- الريال بات على أعتاب الخروج خالي الوفاض من جميع البطولات هذا الموسم، بعد أن ودع بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوربا، وتضاءلت فرصته بشكل كبير في المنافسة على الدوري الإسباني في ظل احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن برشلونة قبل 12 جولة من نهاية الموسم.
- الريال يحمل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب القاري برصيد 13 مرة.
- فاز الريال بدوري أبطال أوربا أربع مرات في آخر خمس سنوات، منها ثلاث مواسم متتالية.
- الريال بلغ الدور قبل النهائي للبطولة في آخر ثمانية مواسم لكنه في النهاية عانى من أكثر خروج مبكر منذ 2010.
- أياكس، الذي أحرز اللقب الأوربي أربع مرات كان آخرها في 1995، وصل لدور الثمانية في دوري الأبطال لأول مرة منذ 2003.