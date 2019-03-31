شاهد: بالنيران الصديقة "ليفربول" يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا متأخرا 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.
التفاصيل:
- ارتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.
- في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
- بادر روبيرتو فيرمينو بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 16، قبل أن يدرك لوكاس مورا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 70.
- أحرز البلجيكي توبي ألديرفيريلد لاعب توتنهام هدفا عكسيا لليفربول في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة، ويقوده لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة.