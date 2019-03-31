شاهد: بالنيران الصديقة "ليفربول" يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا متأخرا 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

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