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شاهد: بالنيران الصديقة "ليفربول" يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

31/3/2019

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا متأخرا 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

التفاصيل:  
  • ارتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.  
  • في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
  • بادر روبيرتو فيرمينو بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 16، قبل أن يدرك لوكاس مورا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 70.  
  • أحرز البلجيكي توبي ألديرفيريلد لاعب توتنهام هدفا عكسيا لليفربول في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة، ويقوده لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة. 
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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