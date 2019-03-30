التعادل السلبي يخيم على قمة الدوري المصري

خيم التعادل السلبي على مباراة الزمالك مع ضيفه الأهلي السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
التفاصيل
- المباراة المؤجلة بين الفريقين منذ الجولة السابعة عشر جرت وسط أجواء صعبة حيث تضررت أرضية الملعب كثيرا بفعل الأمطار التي شهدتها محافظة الاسكندرية على مدار اليومين الماضيين.
- بهذه النتيجة يحتفظ الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.
- مدير ملعب برج العرب أكد قبل المباراة أن أرضية الملعب صالحة بدرجة كبيرة لاستضافة اللقاء.
- مرت الدقائق الخمس الأولى دون أي خطورة حقيقية على المرميين، وإن مالت الأفضلية لصالح الأهلي بعض الشيء.
- انحصر اللعب في وسط ملعب الزمالك خلال الدقائق العشر الأولى مع اعتماد الأهلي على الاختراق من العمق والتمرير من الطرفين عن طريق محمد هاني وعلي معلول، لكن دون أي خطورة على مرمى الحارس محمود جنش.
- جاءت أولى ملامح الخطورة للزمالك بعد مرور 19 دقيقة عندما سدد أحمد سيد زيزو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها لمست قدم أحد المدافعين وخرجت بجوار المرمى مباشرة إلى ضربة ركنية.
- ضاعت فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 22 إثر ضربة حرة نفذها فرجاني ساسي لتحدث دربكة في دفاعات الأهلي قبل أن تصل الكرة إلى يوسف أوباما لكن محمد الشناوي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.
- كاد عمرو السولية أن يفتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 28 بتسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء ولكن جنش وقف له بالمرصاد.
- رد الزمالك بهجمة خطيرة شهدت سلسلة من التمريرات قبل أن تصل الكرة إلى أوباما خارج منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية زاحفة لكنها مرت مباشرة بجوار مرمى الشناوي.
- ضاعت أخطر فرصة للأهلي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما أرسل رمضان صبحي عرضية متميزة من الناحية اليمنى هيأها مروان محسن لناصر ماهر أمام المرمى مباشرة ليسدد الأخير برأسه لكن أحد مدافعي الزمالك أبعد الكرة من على خط المرمى.
- بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أنقذ الشناوي مرمى الأهلي من هدف محقق ومنع انفراد تام لزيزو.
- كان الزمالك هو الأفضل خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني ونجح في تشكيل خطورة مستمرة على مرمى الأهلي لكن دون أن يتمكن من هز الشباك.
- دفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأولى تغييرات بنزول الأنجولي جيرالدو وخروج ناصر ماهر.
- رد الأهلي بهجمة سريعة انتهت بتمريرة من جيرالدو إلى رمضان صبحي الذي هيأ الكرة إلى عمرو السولية على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة أمسكها جنش بثبات.
- أجرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تغييرا بنزول المغربي حميد أحداد وخروج زيزو ورد لاسارتي بثاني تغييراته بنزول المهاجم المغربي وليد أزارو وخروج مروان محسن.
- هدأ إيقاع اللعب كثيرا في شوط المباراة الثاني مقارنة بالشوط الأول وندرت الفرص بشكل ملحوظ على المرميين.
- أهدر حميد أحداد فرصة ذهبية للزمالك قبل تسع دقائق من النهاية بعد أن تهيأت له الكرة أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة فوق الشباك.
- أضاع البديل وليد أزارو هدفا لا يضيع للأهلي قبل أربع دقائق من النهاية بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى مباشرة ودون أدنى رقابة دفاعية لكنه فضل التمرير لجيرالدو بدلا من التسديد في المرمى.
- لاحت فرصة محققة للزمالك لاقتناص الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع حين حصل الفريق على ضربة حرة من منطقة متميزة، سددها عبد الله جمعة بشكل جيد ولكن الشناوي أمسك الكرة بثبات.