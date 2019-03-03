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شاهد: برشلونة يتفوق على الريال للمرة الثانية في 4 أيام

3/3/2019

فاز برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بمباراة قمة متوترة 1-صفر على مستضيفه ريال مدريد السبت، ليهزم منافسه التقليدي في ملعبه للمرة الثانية في 4 أيام.

التفاصيل:
  • النادي الكتالوني تقدم على النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الترتيب.
  • الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش سجل الهدف الوحيد في منتصف الشوط الأول بعدما سدد بهدوء من فوق الحارس تيبو كورتوا عقب تمريرة ذكية من سيرجي روبرتو.
  • ليونيل ميسي ولويس سواريز قدما مباراة هادئة إلى حد كبير في أداء باهت من حامل اللقب لعب فيه المدافعان جيرار بيكي وكليمو لينجليه دور البطولة.
  • الفوز جاء عقب انتصار برشلونة 3-صفر على ريال في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي.
  • الفريق الكتالوني تقدم بفارق عشر نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يزور ريال سوسيداد الأحد، وأنهى بصورة عملية آمال ريال صاحب المركز الثالث في اللقب.
خلفيات:
  • بفضل الانتصار أيضًا تقدم برشلونة على ريال في سجلات التاريخ إذ فاز الآن 96 مرة في لقاءات القمة مقابل 95 لمنافسه.
  • انتصر برشلونة أربع مرات متتالية على ريال خارج ملعبه لأول مرة.
  • خسر ريال ثلاث مباريات متتالية على ملعبه بجميع المسابقات لأول مرة منذ 2004 وليس لديه الآن سوى فرصة واقعية وحيدة في الخروج بشيء هذا الموسم وهي الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوربا الذي احتكره منذ 2016.
  • الفوز باللقب الأوربي الكبير مرة أخرى قد يكون الفرصة الأخيرة أيضًا للمدرب سانتياغو سولاري في الاحتفاظ بوظيفته لأن الخسارة أمام برشلونة مرتين والتأخر عنه بفارق 12 نقطة ليست شيئًا مقبولًا في ريال مدريد، حتى رغم الأداء الجيد خلال هزيمة الكأس.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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