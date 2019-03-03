شاهد: برشلونة يتفوق على الريال للمرة الثانية في 4 أيام

فاز برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بمباراة قمة متوترة 1-صفر على مستضيفه ريال مدريد السبت، ليهزم منافسه التقليدي في ملعبه للمرة الثانية في 4 أيام.

التفاصيل:

النادي الكتالوني تقدم على النادي الملكي بفارق 12 نقطة في الترتيب.

الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش سجل الهدف الوحيد في منتصف الشوط الأول بعدما سدد بهدوء من فوق الحارس تيبو كورتوا عقب تمريرة ذكية من سيرجي روبرتو.

ليونيل ميسي ولويس سواريز قدما مباراة هادئة إلى حد كبير في أداء باهت من حامل اللقب لعب فيه المدافعان جيرار بيكي وكليمو لينجليه دور البطولة.

الفوز جاء عقب انتصار برشلونة 3-صفر على ريال في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي.

الفريق الكتالوني تقدم بفارق عشر نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يزور ريال سوسيداد الأحد، وأنهى بصورة عملية آمال ريال صاحب المركز الثالث في اللقب.

خلفيات: