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شاهد: الرجاء يهزم الترجي ويتوج بلقب كأس السوبر الأفريقية

29/3/2019

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وهذا هو اللقب الثاني للرجاء في بطولة السوبر القاري والرابع للأندية المغربية حيث سبق للفريق ذاته الفوز باللقب عام 2000 على حساب أفريكا سبور.

التفاصيل:
  • وضع عبد الإله الحافيظي الرجاء في المقدمة في الدقيقة 22 إثر تمريرة من عمر بوطيب وضعت الحافيظي على مشارف منطقة الجزاء ليسدد في الشباك التونسية.
  • أدرك الجزائري البديل يوسف البلايلي التعادل بتسديدة قوية سكنت شباك إيهاب المباركي حارس الرجاء.
  • أحرز القائد بدر بانون هدف الفوز في الدقيقة 64 بعدما حول تسديدة سند الورفلي من داخل منطقة الجزاء بكعبه في الشباك.
خلفية:
  • اقتنص الوداد البيضاوي لقب العام الماضي وانتزعه المغرب الفاسي قبل سبع سنوات.
  • كان المغرب الفاسي هو أول بطل لكأس الاتحاد يحرز لقب السوبر على حساب بطل دوري الأبطال عندما تغلب على الترجي عام 2012 بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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