الدوري المصري: الأهلي ينصب فخا لغريمه الأبيض في القمة 117

ينتظر ملايين المصريين، الساعة السابعة من مساء غد السبت، ببالغ القلق والترقب، حيث ستشهد مصر مباراة حاسمة بين فريقي الأهلي والزمالك، إذ سيتصدر الفائز فيها الدوري المصري.
ويشار إلى أن المباراة ستعقد في استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي مؤجلة من الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.
ويعد لقاء القمة بين الفريقين الأقوى في مصر ويعتبر من أهم "الديربيات" في أفريقيا.
تفاصيل اللقاء
- أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري إسناد مهمة إدارة لقاء الزمالك والأهلي إلى الحكم الروماني إيستفان كوفاكس.
- نتيجة اللقاء ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز، في ظل أن الفرق بين الفريقين نقطتين فقط في ترتيب الأندية، حيث يتصدر الزمالك إلى الآن برصيد 53 نقطة، فيما يقف الأهلي وراءه بـ 51 نقطة.
- استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين 4 مراقبين لقمة الزمالك والأهلي منهم مراقبان للمباراة وثالث للحكام والأخير مراقب أمني.
- تشهد القمة حضور 30 شخصا من كلا الناديين بواقع 15 مسؤولا من كل ناد بناء على توجيهات الأمن.
- ستشهد مصر غدا ازدحاما على المقاهي لمتابعة أحداث المباراة، فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المشجعين من كلا الفريقين.
مؤشرات تسبق اللقاء
- الفريقان تعاقدا مع لاعبين أجانب لهم ثقلهم، وهي المرة الأولى في تاريخ الفريقين، إذ ضم كل فريق أربعة محترفين أجانب، ففي نادي الزمالك تجد التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز، والمغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب، في المقابل يضم الأهلي التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أغاي، والمغربي وليد أزارو، والأنغولي جيرالدو، ولجميعهم دور واضح في نتائج المبارايات في كل البطولات.
- لحسن حظ الأهلي، تعثر غريمه الأبيض في ثلاث مباريات أمام بيراميدز والجيش والمقاولون وجميعها انتهت بالتعادل، خلال الجولات الست الأخيرة، ما قلص الفارق إلى نقطتين فقط.
- لسوء حظ الزمالك، تمكن "الأحمر" من تحقيق تسع انتصارات على التوالي، ليضع بيراميدز خلفه، ويصبح الوصيف لمتصدر الدوري.
- حقق الفريقان نتائج إيجابية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي بتأهلهما إلى ربع النهائي في البطولتين.
- يشهد "الديربي المصري" غياب عدد من نجوم الفريقين، إذ يفتقد الزمالك محمد إبراهيم؛ لأزمة إدارية مع ناديه، وكذلك يغيب مصطفى فتحي نتيجة الإصابة، فيما يفتقد الأحمر لاعب الوسط كريم نيدفيد بسبب الإنذارات، ويتأثر بغياب وليد سليمان وحمدي فتحي وعمرو جمال وشريف إكرامي للإصابة.
تاريخ الديربي
- سيلتقي الزمالك والأهلي للمرة 117 في كافة البطولات.
- الأهلي سحق الزمالك 43 مرة، فيما تعادلا 47 مرة، وانهزم أمام غريمه 26 مرة.
- نتائج "الديربي" في شهر مارس/آذار متكافئة بين الفريقين، خصوصاً أن مواجهة غدٍ السبت تحمل رقم 13 في هذا الشهر ، إذ فاز الأهلي في أربع مباريات، آخرها بهدفين من دون رد في 14 من مارس/آذار 2008، بينما فاز الزمالك في ثلاث مباريات، آخرها 3-1 في 2 من مارس 2001، وتعادلا في خمس مباريات، آخرها من دون أهداف في 4 من مارس 2006.
- آخر مباراة جمعت الفريقين في أبريل 2018، وانتهت بفوز الزمالك.
- تعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى العقد الثاني من القرن الماضي، في إطار منافسات كأس السلطان حسين، فيما تعود أولى مواجهات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز إلى العام 1948.
- المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين في الدوري انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي في 10 من ديسمبر/كانون الأول 1948.
- أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي عندما حقق الفوز بنتيجة 6-1 في المباراة، التي أقيمت مساء الخميس الموافق 16-5-2002.
- نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الزمالك خلال مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز على مدار 49 مباراة.
- نجوم النادي الأهلي نجحوا في زيارة شباك الزمالك 145 مرة، فيما استقبلت شباك الأهلي 100 هدف.
- وليد سليمان، لاعب الأهلي الحالي، صاحب الهدف رقم 145 في الشباك البيضاء.
- محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي الأسبق، يحمل لقب الهداف التاريخي لمباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز برصيد 7 أهداف.
- يحظر حضور المشجعين للمباريات منذ أحداث استاد بورسعيد في 1 من فبراير/شباط 2012 (الذكرى الأولى لموقعة الجمل) عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها 72 قتيلاً ومئات المصابين غالبيتهم من مشجعي النادي الأهلي، وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية.
- تلقى مشجعو الزمالك ضربة مماثلة في أحداث استاد الدفاع الجوي هي تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة أسفر عن مقتل 20 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 من فبراير/شباط 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.