الدوري المصري: الأهلي ينصب فخا لغريمه الأبيض في القمة 117

ينتظر ملايين المصريين، الساعة السابعة من مساء غد السبت، ببالغ القلق والترقب، حيث ستشهد مصر مباراة حاسمة بين فريقي الأهلي والزمالك، إذ سيتصدر الفائز فيها الدوري المصري.

ويشار إلى أن المباراة ستعقد في استاد برج العرب بالإسكندرية، وهي مؤجلة من الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.

ويعد لقاء القمة بين الفريقين الأقوى في مصر ويعتبر من أهم "الديربيات" في أفريقيا.

تفاصيل اللقاء

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري إسناد مهمة إدارة لقاء الزمالك والأهلي إلى الحكم الروماني إيستفان كوفاكس.

نتيجة اللقاء ستحدد شكل المنافسة على لقب الدوري الممتاز، في ظل أن الفرق بين الفريقين نقطتين فقط في ترتيب الأندية، حيث يتصدر الزمالك إلى الآن برصيد 53 نقطة، فيما يقف الأهلي وراءه بـ 51 نقطة.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين 4 مراقبين لقمة الزمالك والأهلي منهم مراقبان للمباراة وثالث للحكام والأخير مراقب أمني.

تشهد القمة حضور 30 شخصا من كلا الناديين بواقع 15 مسؤولا من كل ناد بناء على توجيهات الأمن.

ستشهد مصر غدا ازدحاما على المقاهي لمتابعة أحداث المباراة، فيما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المشجعين من كلا الفريقين.

مؤشرات تسبق اللقاء

الفريقان تعاقدا مع لاعبين أجانب لهم ثقلهم، وهي المرة الأولى في تاريخ الفريقين، إذ ضم كل فريق أربعة محترفين أجانب، ففي نادي الزمالك تجد التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز، والمغربيين حميد أحداد وخالد بوطيب، في المقابل يضم الأهلي التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أغاي، والمغربي وليد أزارو، والأنغولي جيرالدو، ولجميعهم دور واضح في نتائج المبارايات في كل البطولات.

لحسن حظ الأهلي، تعثر غريمه الأبيض في ثلاث مباريات أمام بيراميدز والجيش والمقاولون وجميعها انتهت بالتعادل، خلال الجولات الست الأخيرة، ما قلص الفارق إلى نقطتين فقط.

لسوء حظ الزمالك، تمكن "الأحمر" من تحقيق تسع انتصارات على التوالي، ليضع بيراميدز خلفه، ويصبح الوصيف لمتصدر الدوري.

حقق الفريقان نتائج إيجابية في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي بتأهلهما إلى ربع النهائي في البطولتين.

يشهد "الديربي المصري" غياب عدد من نجوم الفريقين، إذ يفتقد الزمالك محمد إبراهيم؛ لأزمة إدارية مع ناديه، وكذلك يغيب مصطفى فتحي نتيجة الإصابة، فيما يفتقد الأحمر لاعب الوسط كريم نيدفيد بسبب الإنذارات، ويتأثر بغياب وليد سليمان وحمدي فتحي وعمرو جمال وشريف إكرامي للإصابة.

تاريخ الديربي