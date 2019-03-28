بدعم قطري: البحريني "سلمان آل خليفة" رئيسا لاتحاد آسيا

سيستكمل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عشر سنوات في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما ضمن البقاء في منصبه الحالي حتى عام 2023 في ظل انسحاب منافسه الوحيد.

دعم قطري:

انسحب المرشح القطري وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم دعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كان المرشح الثالث الإماراتي محمد خلفان الرميثي قد انسحب الخميس الماضي ليضمن رئيس الاتحاد البحريني الاستمرار بالتزكية قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في كوالالمبور في 6 أبريل/ نيسان المقبل.

تصريحات سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم:

إن موقفنا في الاتحاد القطري لكرة القدم ثابت وداعم للشيخ سلمان منذ تقلده رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

سأظل أنا شخصيا والاتحاد القطري لكرة القدم عموما داعمين للشيخ سلمان بن إبراهيم في بقائه في منصبه كرئيس للاتحاد الآسيوي.

على ثقة كاملة بأنه يستطيع قيادة المنظومة الآسيوية بالصورة المطلوبة في سبيل تميز الكرة الآسيوية وبقاء آسيا واحدة في استحقاقاتها المقبلة.

سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

تصريحات الشيخ سلمان آل خليفة:

أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن شكره وتقديره للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على الدعم والمساندة.

قال إن الدعم القطري يعكس روح الوحدة بين أسرة الكرة الآسيوية، كما يؤكد أن الجميع يسير في مركب واحد هدفه المصلحة العليا للعبة في القارة الآسيوية.

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