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بدعم قطري: البحريني "سلمان آل خليفة" رئيسا لاتحاد آسيا

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
28/3/2019

سيستكمل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عشر سنوات في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما ضمن البقاء في منصبه الحالي حتى عام 2023 في ظل انسحاب منافسه الوحيد.

دعم قطري:
  • انسحب المرشح القطري وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم دعمه للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
  • كان المرشح الثالث الإماراتي محمد خلفان الرميثي قد انسحب الخميس الماضي ليضمن رئيس الاتحاد البحريني الاستمرار بالتزكية قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في كوالالمبور في 6 أبريل/ نيسان المقبل.
تصريحات سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: 
  • إن موقفنا في الاتحاد القطري لكرة القدم ثابت وداعم للشيخ سلمان منذ تقلده رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
  • سأظل أنا شخصيا والاتحاد القطري لكرة القدم عموما داعمين للشيخ سلمان بن إبراهيم في بقائه في منصبه كرئيس للاتحاد الآسيوي.
  • على ثقة كاملة بأنه يستطيع قيادة المنظومة الآسيوية بالصورة المطلوبة في سبيل تميز الكرة الآسيوية وبقاء آسيا واحدة في استحقاقاتها المقبلة.
سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم
 تصريحات الشيخ سلمان آل خليفة:
  • أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن شكره وتقديره للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على الدعم والمساندة. 
  • قال إن الدعم القطري يعكس روح الوحدة بين أسرة الكرة الآسيوية، كما يؤكد أن الجميع يسير في مركب واحد هدفه المصلحة العليا للعبة في القارة الآسيوية.
خلفيات:
  • ثارت تكهنات حول وجود منافسة مثيرة على رئاسة الاتحاد بعد ترشح الشيخ سلمان والمهندي والرميثي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
  • الشيخ سلمان حظي بدعم أغلبية أعضاء الاتحاد القاري، المكون من 47 عضوا، قبل أن ينسحب الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات ويعلن دعم منافسه البحريني منذ أسبوع واحد.
  • سبق للشيخ سلمان الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي (الفيفا) في 2016 لكنه أخفق بعد منافسة مع السويسري جياني إنفانتينو الذي لا يزال يشغل هذا المنصب الرفيع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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