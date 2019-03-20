بالصور: "مترو الدوحة".. وسيلة الجماهير للمتعة بكأس العالم 2022

بدأت تظهر في العاصمة القطرية "محطات ذهبية"، ضمن مشروع قطار "مترو الدوحة"، الذي سيسهم بشكل كبير في تيسير حركة الجماهير خلال مونديال الدوحة 2022.

يربط المترو بين 5 ملاعب، ويمكّن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة أكثر من مباراة في يوم واحد دون وقت وجهد كبيرين.

مترو الدوحة:

بناء المترو اكتمل بنسبة تتجاوز 90%، وسيتم تفعيله بحلول عام 2020، تمهيدًا لاستضافة قطر، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كأس العالم لكرة القدم، وهي البطولة الأكبر والأهم في العالم.

من أبرز ما يميز مونديال الدوحة 2022، حسب القائمين على البنى التحتية، هو إمكانية الوصول إلى كل الملاعب التي تستضيف المباريات خلال ساعة، بفضل المسافات المتقاربة.

هذا الأمر سيمكن الجماهير من حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، دون إهدار وقت وجهد كبيرين في التنقل بين المدن والملاعب.

مترو الدوحة يربط بين 5 ملاعب (الأناضول)

لأول مرة:

المترو سيوفر فرصة هي الأولى في تاريخ كأس العالم، لنحو مليون زائر إلى الدولة الخليجية لمتابعة مباريات البطولة، كونه أحد أضخم مشاريع البنى التحتية في قطر.

للمرة الأولى، منذ أول بطولة لكأس العالم في الأوروغواي عام 1930، ستسمح المسافات المتقاربة بين الملاعب في قطر لمن يرغب من الجماهير بمشاهدة مباراتين أو ثلاث يوميًا من الملعب، خلال دور المجموعات.

أطول مسافة بين ملعبين هي تلك الفاصلة بين ملعبي "البيت" و"الوكرة"، وتبلغ نحو 56 كيلومترًا، بينما المسافة الأقصر بين ملعبي "خليفة الدولي" و"مؤسسة قطر"، وتبلغ 5 كيلومترات و600 متر.

لن تستغرق الرحلة بين أي من ملاعب البطولة الثمانية أكثر من ساعة واحدة، ما يعني أنه باستطاعة الجماهير تشجيع منتخبها المفضل في "الوكرة" جنوبي الدوحة في مباراة تقام بعد الظهيرة، ثم اللحاق بأجواء الإثارة في مباراة أخرى على ملعب "البيت"، بمدينة الخور شمالي قطر، مساء اليوم نفسه.

المترو يسهل على عشاق الساحرة المستديرة حضور أكثر من مباراة بالمونديال خلال اليوم الواحد (الأناضول)

أجواء استثنائية:

انطلاقا من الاهتمام بتوفير تجربة ممتعة وسهلة لنقل الجماهير، عملت قطر على تأسيس شبكة نقل حديثة، يعد المترو من أبرز عناصرها، وتنفذه شركة "الريل".

شركة سكك الحديد القطرية (الريل) تأسست عام 2011 بموجب قرار أميري، نص على أن تتولى مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك الحديد، ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها فور إنجازها.

تم تصميم عربات المترو ضمن ثلاث درجات، لتلبي احتياجات كافة الركاب، وهي: الدرجة الذهبية، والعائلية، والسياحية.

يتم إنجاز المشروع على عدة مراحل، يتضمن أولها بناء ثلاثة خطوط من أصل أربعة، وهي (الأحمر والذهبي والأخضر)، و37 محطة، على أن يبدأ تشغيل الخطوط الثلاثة في 2020.

عند اكتمال المرحلة الأولى، سيمتد "مترو الدوحة" لمسافة 79 كيلومترًا، ليخدم ثلاثة خطوط.

خلال المراحل المستقبلية سيتم إنشاء خط إضافي (الأزرق)، وتوسيع الخطوط القائمة، وإنشاء أكثر من 60 محطة إضافية، بحلول 2026.

بناء المترو اكتمل بنسبة تتجاوز 90% (الأناضول)

الربط بين 5 ملاعب:

سيوفر "مترو الدوحة" وسيلة نقل سلسلة وسريعة وصديقة للبيئة، وبتكلفة تناسب الجميع، لنقل الجماهير من وإلى الملاعب، ومناطق المشجعين والفنادق والشقق السكنية، بحسب تقرير للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الهيئة القطرية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبطولة.

خلال البطولة سيربط "مترو الدوحة" مباشرة بين خمسة ملاعب، مع توفير خدمات نقل أخرى من محطاته إلى الملاعب الثلاثة المتبقية.

الملاعب الواقعة ضمن شبكة المترو هي: "لوسيل، خليفة الدولي، راس أبو عبود، المدينة التعليمية، الريان"، أما الملاعب المتبقية فهي: "البيت، الوكرة، الثمامة".

قطار كل دقيقة و26 ثانية (الأناضول)

قطار كل 86 ثانية:

كل 86 ثانية سيمر قطار، بفضل زيادة السعة الاستيعابية لنظام المترو، والتي وصل عددها إلى 110 قطارات، خاصة أثناء البطولة.

وهو ، وأسرعها في المنطقة، بسرعة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

وفي قلب الدوحة، توجد محطة "مشيرب"، وستكون إحدى أكبر محطات المترو في العالم، وستلتقي فيها الخطوط الثلاثة، لتكون نقطة تمرّ عبرها الجماهير في طريقها إلى كافة ملاعب البطولة، ضمن مفهوم استضافة قائم على "بطولة متقاربة".

تصميم محطات المترو يعكس الإرث الثقافي لقطر، عبر تصميم "الفضاء المقوس"، وهو مستوحى من خيام البدو التقليدية.

مترو الدوحة يعتبر أحد أسرع القطارات دون سائق في العالم (الأناضول)

مونديال 2022:

في مايو 2017 افتتحت قطر "ملعب خليفة الدولي" بحُلّته المونديالية، كما كشفت أواخر 2018 عن تصميم استاد لوسيل أكبر ملاعب المونديال والذي سيحتضن مباراتي الافتتاح والنهائي.

من المقرّر أن يكتمل بناء ملعبي الوكرة والبيت بمدينة الخور هذا العام، على أن تكتمل جميع الملاعب في عام 2020؛ أي قبل عامين كاملين من صافرة البداية.

قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وهي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز.

مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

لن تستغرق أطول الرحلة بين أي من ملاعب البطولة الثماني أكثر من ساعة واحدة (الأناضول)

مطلع يناير الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، إن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

اللجنة المنظمة للمونديال في قطر، قالت إنها ستتعاون مع الفيفا حال قرر زيادة عدد منتخبات الدول المشاركة إلى48 منتخبا، لافتة إلى أن القرار لن يكون أحادي الجانب.

اللجنة المنظمة كشفت قبل أكثر من 10 أيام، أن مشاركة سلطنة عمان والكويت لقطر في تنظيم مونديال 2022 أمر قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي حتى الآن.

محطة "مشيرب" ستكون إحدى أكبر محطات المترو في العالم (الأناضول)

منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتشمل السعودية والإمارات، في ظل السجل الحقوقي السيء للبلدين.

السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عّقد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة.

يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر (الأناضول)