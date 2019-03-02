شاهد: محرز يمنح سيتي الصدارة بالفوز على بورنموث

قاد الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للفوز 1- صفر على مستضيفه بورنموث، السبت، وصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا.
التفاصيل:
- انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف بالرغم من محاولات السيتي.
- بيب غوارديولا مدرب سيتي أشرك محرز بدلا من كيفن دي بروين بسبب الإصابة في نهاية الشوط الأول وتبعه المدافع جون ستونز الذي خرج في بداية الشوط الثاني بسبب مشكلة في الفخذ.
- الضيوف واصلوا محاولاتهم وفي الدقيقة 55، مرر ديفيد سيلفا الكرة إلى محرز الذي سددها بقدمه اليمنى لتسكن الشباك.
- أرتور بوروتس حارس بورنموث أنقذ العديد من الفرص، وخرج من مرماه لإبعاد فرصة من أمام رحيم سترلينغ المنفرد ثم ردت العارضة كرة من أغويرو قبل أن ينقذ بوروتس ضربة رأس من مدى قريب من محرز.
- سيتي رفع رصيده إلى 71 نقطة متقدما بنقطتين على ليفربول الذي يحل ضيفا على إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد الأحد.
- هذا هو الفوز 23 لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.
- بورنموث ظل في المركز 12 وله 34 نقطة من الفوز في عشر مباريات وخسارة 15 والتعادل في أربع مباريات.
- في الجولة القادمة، يستضيف مانشستر سيتي واتفورد فيما يحل بورنموث ضيفا على هدرسفيلد.