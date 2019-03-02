شاهد: ثنائية لوكاكو تقود يونايتد لانتصار صعب على ساوثامبتون

تألق روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وسجل هدفين ليقود فريقه إلى الفوز على ضيفه ساوثامبتون 3-2 في المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
التفاصيل:
- أضاع أصحاب الأرض عددا من الفرص قبل أن ينتزع ساوثامبتون التقدم، على عكس سير اللعب، في الدقيقة 26 بعد أن أطلق الفرنسي يان فاليري تسديدة قوية من مسافة 25 مترا مرت من ديفيد دي خيا حارس يونايتد عند القائم القريب نحو الشباك.
- أندرياس بيريرا تمكن من التعادل لليونايتد في الدقيقة 53 بعد ان هيأ بيريرا المساحة لنفسه وأطلق تسديدة من مسافة بعيدة لتمر من أنغوس جان حارس ساوثامبتون.
- بعدها بست دقائق، مرر بيريرا الكرة للوكاكو بلمسة ساحرة قبل أن يراوغ البلجيكي أحد المدافعين ويسدد كرة منخفضة بقدمه اليمنى في الزاوية اليسرى السفلى لمرمى ساوثامبتون.
- في الدقيقة 75 تمكن جيمس وارد-براوس من التعادل لساوثامبتون بركلة حرة من مسافة 25 مترا، لكن لوكاكو تمكن من تسجيل الهدف الثاني له والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 89.
- في الوقت بدل الضائع، أضاع بول بوغبا ركلة جزاء ليونايتد الذي صعد للمركز الرابع في الترتيب برصيد 58 نقطة خلف توتنهام بثلاث نقاط ومتقدما بنقطة واحدة على أرسنال، فيما توقف رصيد ساوثامبتون عند 27 نقطة في المركز 17.
- في الجولة القادمة، يحل يونايتد ضيفا على أرسنال، فيما سيستضيف ساوثامبتون منافسه توتنهام.