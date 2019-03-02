شاهد: ثنائية لوكاكو تقود يونايتد لانتصار صعب على ساوثامبتون

تألق روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد وسجل هدفين ليقود فريقه إلى الفوز على ضيفه ساوثامبتون 3-2 في المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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