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رياضة|إسبانيا

شاهد: رونالدو يفتتح مركزا لزراعة الشعر في مدريد

19/3/2019

استغل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهرة الطاغية لعلامته التجارية (سي آر 7) وافتتح مركزا لزراعة الشعر في العاصمة الإسبانية مدريد.

التفاصيل:
  • وسائل إعلام إسبانية قالت إن رونالدو يمتلك 50 في المئة من المركز، والذي يجري 550 عملية زراعة لشعر الرأس كل شهر.
  • رونالدو قال عن المركز "إنه مشروع فريد. فقدان شعر الرأس مشكلة كبيرة للغاية. نريد تحسين اعتزاز الشخص بنفسه لأن كل شخص يعتني جدا بمظهره".
  • رونالدو تحدث بلهجة ودية عن مدريد وإسبانيا، التي غادرها إلى إيطاليا بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال "مدريد منحتني الكثير؛ ليس فقط كمدينة، وإنما أيضا فيما يتعلق بحياتي الشخصية وأطفالي الذين ولدوا في إسبانيا وكذلك كل ما فزت به مع ريال مدريد".
  • المركز الطبي لزراعة الشعر هو أحدث المشروعات في إمبراطورية رونالدو والتي تحمل اسم (سي آر 7)، نسبة إلى أول حرفين من اسمه في اللغة الإنجليزية وكذلك رقم قميص اللعب الذي يرتديه.
  • رونالدو يعمل بنشاط في مجال الدعاية للأزياء والعطور ويمتلك سلسلة فنادق تحمل نفس العلامة التجارية، وينتظر أن يفتتح المزيد من هذه الفنادق قريبا.
المصدر : وكالات
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