فيفا: إقامة كأس عالم موسعة للأندية اعتبارا من 2021

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه تقرر إقامة نسخة موسعة لكأس العالم للأندية من 24 فريقا اعتبارا من 2021.

التفاصيل:

إنفانتينو قال في مؤتمر صحفي في ميامي إن "فيفا" قرر في اجتماع مجلسه اليوم الجمعة زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية من سبع فرق إلى 24 فريقا بشكل تجريبي.

إعلان رئيس "فيفا" يأتي رغم أن رابطة الأندية الأوربية طلبت من إنفانتينو ارجاء هذا المقترح في الوقت الحالي واحترام التزامات الفيفا التعاقدية مع الرابطة، مؤكدة انها لن تشارك في البطولة.

الرابطة أرسلت خطابا إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم وإنفانتينو، يؤكد أن الرابطة "تعارض بشدة أي مقترحات تتعلق بتحديث كأس العالم للأندية في هذا التوقيت وتؤكد أن أندية الرابطة لن تشارك في هذه البطولة".

الرابطة قالت إنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن بطولات جديدة محتملة إلا في إطار اتفاق عام على شكل خريطة الالتزامات الدولية في فترة ما بعد عام 2024.

الخطاب أشار إلى اتفاق يعود تاريخه إلى 2015 بين رابطة الأندية الأوربية والفيفا، ينص الاتفاق على أن "أي تغيير على جدول المباريات الدولية يستلزم موافقة صريحة من رابطة الأندية الأوربية"، وأي قرار سيتخذ ضد رغبة الرابطة "لن يكون متوافقا مع هذا الاتفاق".

متحدث باسم الرابطة قال إنها ستناقش الأمر "في اجتماع مجلس الإدارة المقبل في 26 مارس/ آذار".

15 عضوا من مجلس إدارة الرابطة التي يرأسها أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وقعوا على الخطاب ومن بينهم مسؤولون في مانشستر يونايتد وبرشلونة وأياكس أمستردام.

أبرز تصريحات إنفانتينو بخصوص كأس العالم 2022 المقررة في قطر: