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إعلان نتيجة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا

القرعة أسفرت عن مواجهة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد
القرعة أسفرت عن مواجهة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد
15/3/2019

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم التي سحبت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد بينما سيلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير.

التفاصيل:
  • سيواجه يوفنتوس الإيطالي، الذي أقصى أتليتيكو مدريد من البطولة بمساعدة ثلاثية رائعة من كريستيانو رونالدو مع أياكس امستردام الهولندي الذي يشارك في دور الثمانية لأول مرة بعد غياب 16 عاما.
  • ضرب ليفربول، رابع ممثل إنجليزي في القرعة، موعدا مع بورتو البرتغالي في إعادة لمواجهتهما العام الماضي في دور الستة عشر والتي أسفرت عن فوز الفريق الإنجليزي 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
  • سيخوض يونايتد، الذي كان سيلعب خارج أرضه أولا، مباراة الذهاب على ملعبه لتجنب مباراة غريمه المحلي مانشستر سيتي مع توتنهام في الإياب.
 فيما يلي القرعة كاملة:
  • أياكس امستردام ضد يوفنتوس
  • ليفربول ضد بورتو
  • توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي
  • برشلونة ضد مانشستر يونايتد      
  • تقام مباريات الذهاب لربع النهائي يومي 9 و10 أبريل / نيسان، على أن تكون مباريات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر.
  • أجرى الاتحاد الأوربي للعبة قرعة نصف النهائي للبطولة، والتي حددت مواجهة الفائز من توتنهام والمان سيتي مع الفائز من أياكس واليوفي، على أن تكون المواجهة الثانية بين الفائز من برشلونة والمان يونايتد مع الفائز من ليفربول وبورتو.
  • ستقام مباراتي الذهاب لنصف النهائي يومي 30 أبريل / نيسان، والأول من مايو / آيار، على أن تكون مباراتي الإياب يومي 7 و8 من نفس الشهر.
  • يحتضن ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد اللقاء النهائي يوم الأول من يونيو/حزيران المقبل.
المصدر : وكالات
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