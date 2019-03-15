إعلان نتيجة قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا

أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم التي سحبت في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة قوية بين برشلونة ومانشستر يونايتد بينما سيلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير.

التفاصيل:

سيواجه يوفنتوس الإيطالي، الذي أقصى أتليتيكو مدريد من البطولة بمساعدة ثلاثية رائعة من كريستيانو رونالدو مع أياكس امستردام الهولندي الذي يشارك في دور الثمانية لأول مرة بعد غياب 16 عاما.

ضرب ليفربول، رابع ممثل إنجليزي في القرعة، موعدا مع بورتو البرتغالي في إعادة لمواجهتهما العام الماضي في دور الستة عشر والتي أسفرت عن فوز الفريق الإنجليزي 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

سيخوض يونايتد، الذي كان سيلعب خارج أرضه أولا، مباراة الذهاب على ملعبه لتجنب مباراة غريمه المحلي مانشستر سيتي مع توتنهام في الإياب.

فيما يلي القرعة كاملة: