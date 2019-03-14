شاهد: ميسي يبهر الجماهير ويقود برشلونة لسحق ليون بخماسية

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما ليقود برشلونة إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوربا بعد سحق ضيفه أولمبيك ليون 5-1.
التفاصيل:
- قائد برشلونة افتتح التسجيل من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 17 بعد تعرض لويس سواريز لعرقلة في المنطقة ليضع فريقه في المقدمة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا.
- بعدها راوغ سواريز حارس ليون أنطوني لوبيز ومرر الكرة إلى فيليب كوتينيو غير المراقب ليضاعف بها الغلة.
- ليون قلّص الفارق بتسديدة في الشوط الثاني من لوكا توزار.
- برشلونة بدا متوترًا بعد هدف توزار إذ كان ليون على بعد هدف واحد من إخراج الفريق الكتالوني وتراجع صاحب الأرض للدفاع.
- ميسي أعاد الهدوء للجميع وقتل أي أمل للمنافس في العودة في النتيجة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل في الدقيقة 78 ثم صنع الهدفين الرابع والخامس إلى جيرارد بيكيه والبديل عثمان ديمبلي على الترتيب.
- برشلونة تأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال للمرة 12 على التوالي وسيكون ممثل إسبانيا الوحيد في قرعة دور الثمانية يوم الجمعة.
- انضم برشلونة في دور الثمانية إلى كل من رباعي إنجلترا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير إضافة إلى يوفنتوس بطل إيطاليا وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي.