البث الحي
رياضة

شاهد: ميسي يبهر الجماهير ويقود برشلونة لسحق ليون بخماسية

14/3/2019

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع مثلهما ليقود برشلونة إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوربا بعد سحق ضيفه أولمبيك ليون 5-1.

التفاصيل:
  • قائد برشلونة افتتح التسجيل من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة 17 بعد تعرض لويس سواريز لعرقلة في المنطقة ليضع فريقه في المقدمة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا.
  • بعدها راوغ سواريز حارس ليون أنطوني لوبيز ومرر الكرة إلى فيليب كوتينيو غير المراقب ليضاعف بها الغلة.
  • ليون قلّص الفارق بتسديدة في الشوط الثاني من لوكا توزار.
  • برشلونة بدا متوترًا بعد هدف توزار إذ كان ليون على بعد هدف واحد من إخراج الفريق الكتالوني وتراجع صاحب الأرض للدفاع.
  • ميسي أعاد الهدوء للجميع وقتل أي أمل للمنافس في العودة في النتيجة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل في الدقيقة 78 ثم صنع الهدفين الرابع والخامس إلى جيرارد بيكيه والبديل عثمان ديمبلي على الترتيب.
  • برشلونة تأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال للمرة 12 على التوالي وسيكون ممثل إسبانيا الوحيد في قرعة دور الثمانية يوم الجمعة.
  • انضم برشلونة في دور الثمانية إلى كل من رباعي إنجلترا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير إضافة إلى يوفنتوس بطل إيطاليا وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)