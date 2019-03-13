"لهذا تعاقد يوفنتوس معي".. أرقام قياسية لرونالدو بعد ليلة "الثلاثية"

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي أكثر من رقم قياسي بعد تسجيله لثلاثية، مساء الثلاثاء في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوربا.
ويدين يوفنتوس في انتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي لنجمه الأول رونالدو الذي سجل ثلاثية التأهل، حيث إن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهزيمة الفريق الإيطالي بثنائية نظيفة.
وجاءت أرقام رونالدو على النحو التالي:
- أول لاعب في تاريخ أبطال أوربا يسجل ثلاثة أهداف مرتين ضد نفس الخصم وهو أتلتيكو مدريد.
- وصل رونالدو بهدفيه الأول والثاني، إلى الثنائية رقم 28 في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوربا، والأولى مع يوفنتوس في المسابقة، أكثر من أي لاعب اَخر في البطولة، ويحل ليونيل ميسي بالمركز الثاني برصيد 22 ثنائية في المسابقة.
- رونالدو وصل إلى هدفه رقم 123 في دوري الأبطال أكثر من أهداف أتلتيكو مدريد بالكامل صاحب الـ118.
- سجل رونالدو هدفه رقم 25 في شباك أتلتيكو الذي أصبح ثاني أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من النجم البرتغالي بعد إشبيلية.
- رونالدو أحرز في مرمى أتلتيكو تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني 22 هدفا أكثر من أي لاعب آخر.
- يعد رونالدو الأكثر تهديفًا في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال برصيد 63 هدفًا.
- رونالدو شارك في 40 هدفًا في دوري الأبطال منذ بداية موسم 2016-2017، بواقع تسجيل 30 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى، أي أكثر من أي لاعب آخر في هذه الفترة الزمنية بـ 12 هدفًا.
تصريحات رونالدو:
- من جانبه، قال رونالدو إن يوفنتوس تعاقد معه من أجل ليال "ساحرة" مثل الليلة التي قضاها الفريق مساء الثلاثاء بالفوز الثمين على أتلتيكو مدريد.
- رونالدو أشاد بالأداء الرائع لفريقه في المباراة.
- رونالدو أضاف في تصريحات بعد المباراة "هذا هو السبب وراء تعاقد يوفنتوس معي، لأحاول مساعدة الفريق… أحاول تأدية واجبي. أشعر بالسعادة البالغة. كانت ليلة ساحرة".
- أشاد رونالدو بأداء الفريق قائلًا "كانت ليلة ذات طبيعة خاصة. ليس فقط للأهداف، ولكن أيضا بسبب التعامل الرائع للفريق مع المباراة. هذه هي عقلية الأبطال. إذا واصلنا العمل هكذا…. لم نفز بأي شيء بعد. ولكن هذا الفوز مصدر فخر وكبرياء. ونحن في حال جيدة".
- رونالدو أضاف أن يوفنتوس حقق الفوز وتأهل لدور الثمانية عن جدارة رغم قوة فريق أتلتيكو وصعوبة الفوز عليه. وأوضح "فريقنا أيضا رائع وأظهر مدى جدارته بالتأهل".