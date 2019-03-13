شاهد: سيتي يسحق شالكه 7-صفر ويتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

سحق مانشستر سيتي ضيفه شالكه بسباعية دون رد ليكمل فوزا بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين ويصبح ثالث فريق إنجليزي يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الثلاثاء.

التفاصيل: