شاهد: سيتي يسحق شالكه 7-صفر ويتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

سحق مانشستر سيتي ضيفه شالكه بسباعية دون رد ليكمل فوزا بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين ويصبح ثالث فريق إنجليزي يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الثلاثاء.
التفاصيل:
- بعد 35 دقيقة أولى هادئة افتتح سيرجيو أغويرو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء نفذها بسهولة وأحرج بها حارس المنافس.
- أغويرو أضاف هدفًا بعدها بثلاث دقائق بينما جعل ليروي ساني النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.
- رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا، هزّا الشباك في الشوط الثاني، بينما سجل فيل فودن أول أهدافه الأوربية قبل أن يكمل البديل غابرييل جيسوس السباعية ليلحق أثقل هزيمة بفريق ألماني في دوري الأبطال.
- سيتي انضم إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في أول ظهور لثلاثة فرق إنجليزية في دور الثمانية منذ 2011.
- ليفربول يمكن أن يصبح رابع الفرق الإنجليزية في دور الثمانية عندما يلعب في ضيافة بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء. وتعادل الفريقان ذهابًا في أنفيلد دون أهداف.
- في ظل خروج ريال مدريد حامل اللقب وباريس سان جيرمان مبكرًا فإن فريق غوارديولا يأمل في مواصلة مسيرته وحصد اللقب لأول مرة.
- جماهير شالكه هتفت ضد لاعبيها في نهاية ليلة حزينة للمدرب دومينيكو تيديسكو الذي يصارع للهروب من الهبوط في الدوري المحلي.
- تيديسكو قال "يمكن تخيل كيف يكون شعوري. شيء مريع. لعبنا بشكل جيد لمدة 30 دقيقة لكن بعد التأخر 1-صفر انهار مستوى الفريق".