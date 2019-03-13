البث الحي
رياضة

شاهد: سيتي يسحق شالكه 7-صفر ويتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

13/3/2019

سحق مانشستر سيتي ضيفه شالكه بسباعية دون رد ليكمل فوزا بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين ويصبح ثالث فريق إنجليزي يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الثلاثاء.

التفاصيل:
  • بعد 35 دقيقة أولى هادئة افتتح سيرجيو أغويرو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء نفذها بسهولة وأحرج بها حارس المنافس.
  • أغويرو أضاف هدفًا بعدها بثلاث دقائق بينما جعل ليروي ساني النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.
  • رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا، هزّا الشباك في الشوط الثاني، بينما سجل فيل فودن أول أهدافه الأوربية قبل أن يكمل البديل غابرييل جيسوس السباعية ليلحق أثقل هزيمة بفريق ألماني في دوري الأبطال. 
  • سيتي انضم إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في أول ظهور لثلاثة فرق إنجليزية في دور الثمانية منذ 2011.
  • ليفربول يمكن أن يصبح رابع الفرق الإنجليزية في دور الثمانية عندما يلعب في ضيافة بايرن ميونيخ اليوم الأربعاء. وتعادل الفريقان ذهابًا في أنفيلد دون أهداف.
  • في ظل خروج ريال مدريد حامل اللقب وباريس سان جيرمان مبكرًا فإن فريق غوارديولا يأمل في مواصلة مسيرته وحصد اللقب لأول مرة.
  • جماهير شالكه هتفت ضد لاعبيها في نهاية ليلة حزينة للمدرب دومينيكو تيديسكو الذي يصارع للهروب من الهبوط في الدوري المحلي.
  • تيديسكو قال "يمكن تخيل كيف يكون شعوري. شيء مريع. لعبنا بشكل جيد لمدة 30 دقيقة لكن بعد التأخر 1-صفر انهار مستوى الفريق".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)

كلب يقتحم مباراة كرة قدم ويخطف الكرة من اللاعبين (صور)

الكلب في أرضية ملعب خلال مباراة بتونس (موقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)