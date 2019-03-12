مجموعة "بي إن سبورت" تقاضي الاتحاد الآسيوي بسبب السعودية

قررت مجموعة "بي إن" الإعلامية مقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اتخاذه قرارا أحاديا ببث مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا عبر منصاته الرقمية في السعودية.

واعتبرت المجموعة في بيان، الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الآسيوي "يشكل سابقة خطيرة في مجال حماية الحقوق التلفزيونية العالمية"، ويعتبر "تواطؤا وتخاذلا" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ماذا جاء في البيان؟