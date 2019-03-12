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مجموعة "بي إن سبورت" تقاضي الاتحاد الآسيوي بسبب السعودية

قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
12/3/2019

قررت مجموعة "بي إن" الإعلامية مقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اتخاذه قرارا أحاديا ببث مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا عبر منصاته الرقمية في السعودية.

واعتبرت المجموعة في بيان، الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الآسيوي "يشكل سابقة خطيرة في مجال حماية الحقوق التلفزيونية العالمية"، ويعتبر "تواطؤا وتخاذلا" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ماذا جاء في البيان؟
  • الاتحاد الآسيوي كان مطالبا "بالتصدي للإجراءات السعودية غير القانونية في حق ناقله الرسمي والشرعي". في إشارة إلى استمرار قنوات "بي آوت كيو" في انتهاك الحقوق الحصرية لمجموعة "بي إن"، وبث أحداث رياضية بشكل غير قانوني.
  • قررت المجموعة متابعة الاتحاد الآسيوي قضائيا على نطاق دولي واسع "للخرق الواضح والجوهري الذي اقترفه في عقد حقوق البث التلفزيوني المقدر بملايين الدولارات".
  • المجموعة ستطالب بتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها بسبب القرار الأحادي للاتحاد الآسيوي.
  • الموقف يبدو أنه مرتبط بخلفيات سياسية، حيث تم بتنسيق واضح وعلني مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أعلن عن مخططات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل الإعلان الرسمي بـ 24 ساعة.
  • الاتحاد الآسيوي "برضوخه للضغوط السعودية غير القانونية، وتغاضيه عن أداة القرصنة "بي آوت كيو" التي تبث من داخل الأراضي السعودية يقوم بارتكاب خرق جسيم للعقد الموقع مع مجموعة "بي إن" مقابل ملايين الدولارات، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في القيام بإعادة إبرام اتفاقيات الحقوق التلفزيونية والتجارية النافذة قانونيا من قبل طرف واحد، وبطريقة غير شرعية".
  • جددت المجموعة التزامها بالبث التلفزيوني لكامل بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأنها المالك الحصري للحقوق في كامل مجالها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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