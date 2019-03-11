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شاهد: مشجع يباغت لاعبا بـ"لكمة غريبة" تطرحه أرضا

مشجع يلكم اللاعب جاك غريليتش خلال مباراة في الدوري الإنجليزي
مشجع يلكم اللاعب جاك غريليتش خلال مباراة في الدوري الإنجليزي
11/3/2019

تلقى قائد أستون فيلا لكمة قوية في رأسه خلال سير المباراة التي جمعت فريقه بنظيره برمنغهام ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "تشامبيونشيب" في بريطانيا.

التفاصيل:
  • نجم فريق أستون فيلا جاك غريليتش تلقى لكمة مباغتة من أحد مشجعي برمنغهام، بعد مرور عشر دقائق من ديربي مدينة برمنغهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

 

  • المشجع استغل قرب المدرجات من الملعب ليصل بسرعة لقائد الفريق الضيف ويضربه على رأسه بقوة من الخلف قبل أن يتدخل اللاعبون ورجال الأمن المكلفون بحماية الملعب لإيقافه وإبعاده من الملعب حتى أعلنت الشرطة في بيان على تويتر قيامها باعتقاله.
  • مع ذلك، جاك غريليش سجل هدف الانتصار لفريقه أستون فيلا، في الدقيقة الـ67، ليصل فريقه إلى النقطة 51 بجدول الترتيب، متقدمًا بنقطة وحيدة على جاره اللدود، صاحب المركز الحادي عشر.
  • المباراة سبقتها أجواء مشحونة وتوتر بين الفريقين اللذين يحتلان مركزين متأخرين في بطولة "التشامبيونشيب"، لكن حادثة الاعتداء على حظيت بتضامن واسع على منصات التواصل.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع بريطانية
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