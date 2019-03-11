شاهد: مشجع يباغت لاعبا بـ"لكمة غريبة" تطرحه أرضا

تلقى قائد أستون فيلا لكمة قوية في رأسه خلال سير المباراة التي جمعت فريقه بنظيره برمنغهام ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم "تشامبيونشيب" في بريطانيا.

التفاصيل:

نجم فريق أستون فيلا جاك غريليتش تلقى لكمة مباغتة من أحد مشجعي برمنغهام، بعد مرور عشر دقائق من ديربي مدينة برمنغهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.