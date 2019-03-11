شاهد: الثلوج تتحول لحارس مرمى وتنقذ فريقا من هدف مؤكد

أنقذت الثلوج فريق "باير ليفركوزن" من تكبد هدف في مباراته، ليلة الأحد، ضد "هانوفر" في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التي انتهت بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واقعة غريبة:

باير ليفركوزن انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على هانوفر في الحادثة الغريبة عندما حرمت الثلوج فريق هانوفر من تسجيل هدف.

لاعب هانوفر، جينكي هاراغوتشي، حسب أنه سجل هدفا عندما راوغ الحارس وتخطاه ثم سدد الكرة مباشرة تجاه المرمى في هدف مؤكد.

غير أن الثلوج التي كانت على أرض الملعب أبطأت من سرعة الكرة ثم توقفت حركتها تمامًا قبل بوصات من خط المرمى ليختطفها مدافع باير، جوناثان تاه، ويبعدها من المنطقة.

الثلوج أبطأت الكرة وحرمت فريق هانوفر من هدف مؤكد

بسبب الثلوج: