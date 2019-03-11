شاهد: الثلوج تتحول لحارس مرمى وتنقذ فريقا من هدف مؤكد
11/3/2019
أنقذت الثلوج فريق "باير ليفركوزن" من تكبد هدف في مباراته، ليلة الأحد، ضد "هانوفر" في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التي انتهت بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
واقعة غريبة:
باير ليفركوزن انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على هانوفر في الحادثة الغريبة عندما حرمت الثلوج فريق هانوفر من تسجيل هدف.
لاعب هانوفر، جينكي هاراغوتشي، حسب أنه سجل هدفا عندما راوغ الحارس وتخطاه ثم سدد الكرة مباشرة تجاه المرمى في هدف مؤكد.
غير أن الثلوج التي كانت على أرض الملعب أبطأت من سرعة الكرة ثم توقفت حركتها تمامًا قبل بوصات من خط المرمى ليختطفها مدافع باير، جوناثان تاه، ويبعدها من المنطقة.
بسبب الثلوج:
الحكم أمر عند نهاية الشوط الأول بإزاحة الثلوج من أمام المرميين وفي الشوط الثاني عاد فريق هانوفر ليدرك التعادل بهدف من ركلة حرة إذ حاول لاعب باير، ميتشيل فايسر، إبعاد الكرة لكنه حولها بطريق الخطأ في شباك فريقه.
غير أن جوليان براندت شن هجمة في الدقائق الأخيرة للمباراة وأرسل الكرة إلى كاي هافرتز، الذي حولها في الشباك ليساعد باير ليفركوزن على الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
باير ليفركوزن صعد بفضل الفوز إلى المركز الخامس في قائمة الدوري بإثنتين وأربعين نقطة من خمس وعشرين مباراة بينما يحتل هانوفر 96 المركز السابع عشر وقبل الأخير في الدوري بأربع عشرة نقطة فقط.