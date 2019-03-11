ريال مدريد يعين زين الدين زيدان مدربا للفريق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين زين الدين زيدان مدربا للفريق بعد إقالة سانتياغو سولاري.
التفاصيل:
- زيدان استقال من منصب المدير الفني للريال في مايو/أيار الماضي بعد أن فاز معه بلقب دوري أبطال أوربا ثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له.
- يولين لوبتيغي تولى المسؤولية خلفا لزيدان، لكنه أقيل في أكتوبر/ تشرين الاول ليتم تعيين سولاري الذي استمر أربعة أشهر فقط في المنصب.
- موسم ريال مدريد انهار بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.
- الريال خرج أيضا من دوري أبطال أوربا بعد خسارته أمام أياكس أمستردام في إياب دور 16 الثلاثاء الماضي.
- زيدان تولى المسؤولية للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2016، وفاز بلقب دوري الأبطال في الموسم ذاته قبل أن ينتزع ثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال عام 2017.
- المدرب الفرنسي ولاعب الوسط السابق لريال مدريد قرر الرحيل بعد خمسة أيام فقط من ثالث لقب على التوالي في دوري الأبطال بعد الفوز على ليفربول في النهائي الموسم الماضي، قائلا إن هذه هي اللحظة المناسبة لترك المهمة.
- زيدان، 46 عاما، نال تسعة ألقاب مع الريال ويعتبر بطلا من وجهة نظر المشجعين بعد أن قاد الفريق في واحدة من أكثر حقب النادي نجاحا.
- مهمة زيدان في ريال مدريد حاليا تتمثل في حصول الفريق على مركز ضمن الأربعة الأوائل لضمان التأهل لدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.
- ريال مدريد يحتل المركز الثالث قبل 11 جولة على النهاية ويتقدم بفارق 6 نقاط على خيتافي صاحب المركز الرابع.