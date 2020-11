الاتحاد الآسيوي يعاقب الإمارات بسبب مباراة قطر في كأس آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي 150 ألف دولار جراء "مخالفات" ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس آسيا 2019 بأبوظبي.

أبرز ما ورد في بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

Shameful and disgusting scene at the @afcasiancup semifinal

UAE fans throwing shoes at Qatari players after Qatar takes a clear lead against the host team

https://t.co/yxm4HelWM1

— IstandWithQatar (@IstandWithQatar) January 29, 2019