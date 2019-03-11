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الاتحاد الآسيوي يعاقب الإمارات بسبب مباراة قطر في كأس آسيا

الجماهير الإماراتية ألقت بالأحذية والزجاجات على أرض الملعب
الجماهير الإماراتية ألقت بالأحذية والزجاجات على أرض الملعب
11/3/2019

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي 150 ألف دولار جراء "مخالفات" ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس آسيا 2019 بأبوظبي. 

أبرز ما ورد في بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:
  • القرار جاء نتيجة "مخالفات تتمثل في سلوك الجمهور وتنظيم المباريات"، في إشارة إلى أحداث شغب من الجمهور الإماراتي ضد لاعبي قطر. 
  • تقرر أيضاً أن يخوض منتخب الإمارات المباراة المقبلة على أرضه بدون جمهور خلال تصفيات كأس آسيا 2023.
  • يتوجب على الاتحاد الإماراتي سداد الغرامة في غضون 30 يوماً، مع الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل فإنه سيتم فرض عقوبات أشد. 

أرقام قياسية للمنتخب القطري:
  • توّج المنتخب القطري، بلقب بطولة كأس أمم آسيا الـ 17 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (3-1). 
  • المعز علي مهاجم قطر هو هداف البطولة برصيد تسعة أهداف.
  • المعز فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
  • قطر الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 19 هدفا.
  • حارس العنابي سعد الشيب حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.
خلفيات:
  • انتزع العنابي القطري بطاقة التأهل إلى النهائي القاري بعد الفوز الكاسح على الإمارات برباعية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة.
  • تغلب المنتخب القطري على اليابان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوج باللقب لأول مرة في تاريخ البلاد. 
المعز علي مهاجم قطر فاز بلقب أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد تسعة أهداف.
 الأزمة الخليجية:
  • في يونيو/حزيران 2017 اندلعت أسوأ أزمة بتاريخ منطقة الخليج، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
  • الدول الأربع فرضت على قطر حصارا بريا وجويا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
المصدر : وكالات
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