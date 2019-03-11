الاتحاد الآسيوي يعاقب الإمارات بسبب مباراة قطر في كأس آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد الإماراتي 150 ألف دولار جراء "مخالفات" ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس آسيا 2019 بأبوظبي.

أبرز ما ورد في بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

القرار جاء نتيجة "مخالفات تتمثل في سلوك الجمهور وتنظيم المباريات"، في إشارة إلى أحداث شغب من الجمهور الإماراتي ضد لاعبي قطر.

تقرر أيضاً أن يخوض منتخب الإمارات المباراة المقبلة على أرضه بدون جمهور خلال تصفيات كأس آسيا 2023.

يتوجب على الاتحاد الإماراتي سداد الغرامة في غضون 30 يوماً، مع الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب مخالفات مماثلة في المستقبل فإنه سيتم فرض عقوبات أشد.

Shameful and disgusting scene at the @afcasiancup semifinal UAE fans throwing shoes at Qatari players after Qatar takes a clear lead against the host team

https://t.co/yxm4HelWM1 — IstandWithQatar (@IstandWithQatar) January 29, 2019

أرقام قياسية للمنتخب القطري:

توّج المنتخب القطري، بلقب بطولة كأس أمم آسيا الـ 17 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (3-1).

المعز علي مهاجم قطر هو هداف البطولة برصيد تسعة أهداف.

المعز فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

قطر الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 19 هدفا.

حارس العنابي سعد الشيب حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

خلفيات:

انتزع العنابي القطري بطاقة التأهل إلى النهائي القاري بعد الفوز الكاسح على الإمارات برباعية نظيفة في المربع الذهبي للبطولة.

تغلب المنتخب القطري على اليابان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوج باللقب لأول مرة في تاريخ البلاد.

المعز علي مهاجم قطر فاز بلقب أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد تسعة أهداف.

الأزمة الخليجية: