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شاهد: برباعية ليفربول يواصل مطاردة السيتي على الصدارة

10/3/2019

واصل فريق ليفربول، الأحد، تضييق الخناق على مانشستر سيتي في صراع المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

التفاصيل:
  • تغلب ليفربول على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.
  • ارتفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.
  • أربك بيرنلي حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السادسة عبر أشلي ويستوود، لكن جاءت الدقيقة 19 ليتمكن ليفربول من التعادل عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.
  • أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 ليخرج أصحاب الديار متقدمين بهدفين لهدف.
  • مع حلول الدقيقة 67 أضاف فيرمينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.
  • قبل أن يقلص بيرنلي النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عبر الأيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون في الدقيقة 91.
  • لم يمر على هدف بيرنلي وقت طويل، فبعدها بدقيقتين أحرز ماني الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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