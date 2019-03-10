شاهد: برباعية ليفربول يواصل مطاردة السيتي على الصدارة

واصل فريق ليفربول، الأحد، تضييق الخناق على مانشستر سيتي في صراع المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
التفاصيل:
- تغلب ليفربول على ضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.
- ارتفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.
- أربك بيرنلي حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السادسة عبر أشلي ويستوود، لكن جاءت الدقيقة 19 ليتمكن ليفربول من التعادل عبر البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.
- أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 ليخرج أصحاب الديار متقدمين بهدفين لهدف.
- مع حلول الدقيقة 67 أضاف فيرمينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.
- قبل أن يقلص بيرنلي النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عبر الأيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون في الدقيقة 91.
- لم يمر على هدف بيرنلي وقت طويل، فبعدها بدقيقتين أحرز ماني الهدف الثاني له والرابع لفريقه.