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تقرير يرسم مشهد النهاية لغاريث بيل مع ريال مدريد

لم يتمكن بيل من تحسين مستواه الفني بعد رحيل رونالدو وشهد أداؤه تراجعا كبيرا
لم يتمكن بيل من تحسين مستواه الفني بعد رحيل رونالدو وشهد أداؤه تراجعا كبيرا
1/3/2019

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا، الجمعة، أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورينتينو بيريز، قرر بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الفريق، الويلزي غاريث بيل.

التفاصيل
  • أكدت صحيفة "أ س" الإسبانية نقلا عن مصادر داخل النادي الملكي أن بيل أصبح شخصا غير مرغوب فيه في ريال مدريد، وأن بيريز لا ينوي التراجع هذه المرة عن قراره بالاستغناء عن خدمات اللاعب، كما حدث في مرات سابقة.
  • أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عدم الانضباط السلوكي الذي أظهره بيل خلال الفترة الماضية كان السبب المباشر والرئيسي وراء غضب بيريز، الذي قرر التخلص من اللاعب.
  • كان بيريز يعتقد أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالد عن ريال مدريد سيفسح المجال لبيل لقيادة هجوم الفريق، رغم شخصية اللاعب التي تتسم بالانطوائية، ولكن ما حدث كان شيئا أخر.
  • لم يتمكن بيل من تحسين مستواه الفني بعد رحيل رونالدو، ولكن على النقيض شهد أداؤه تراجعا كبيرا مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة.
  • سجل بيل هذا الموسم مع ريال مدريد 13 هدفا فقط في جميع المسابقات، كما فقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق منذ قدوم المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، واحتل المركز الخامس عشر في قائمة أكثر اللاعبين ظهورا في مباريات النادي الإسباني هذا الموسم.
  • ريال مدريد حاول بيع بيل لمانشستر يونايتد الإنجليزي في موسم 2017 وذلك لإفساح مجال لضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، ولكن اللاعب الويلزي رفض الرحيل مما أحبط مساعي ريال مدريد بشأن ضم مبابي.
  • عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي عدل ريال مدريد عن فكرة الاستغناء عن بيل رغم نصائح زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق، لإدارة النادي ببيعه.
  • التقارير الإعلامية في إسبانيا تؤكد أن إدارة ريال مدريد عادت مجددا للتفكير في بيع بيل من أجل تجديد دماء الفريق بصفقات جديدة وتجديد عقود لاعبين أخرين، بالإضافة إلى التخلص من عبء الراتب الكبير لقائد منتخب ويلز الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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