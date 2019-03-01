تقرير يرسم مشهد النهاية لغاريث بيل مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا، الجمعة، أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، فلورينتينو بيريز، قرر بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الفريق، الويلزي غاريث بيل.

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