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شاهد: يونايتد يدخل المربع الذهبي بثلاثية في مرمى فولهام

9/2/2019

فاز مانشستر يونايتد للمرة العاشرة في 11 مباراة مع المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير 3- صفر على فولهام، السبت، ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • مانشستر فاز للمرة العاشرة في 11 مباراة مع المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير 3- صفر على فولهام ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
  • افتتح بول بوغبا التسجيل ليونايتد بتسديدة من زاوية ضيقة في الدقيقة 14 إذ استلم تمريرة أنطوني مارسيال من الناحية اليسرى وسدد بقوة في مرمى سيرجيو ريكو.
  • ضاعف مارسيال الفارق بعد ذلك بتسع دقائق عندما راوغ دينيس أودوي وركض في اتجاه المرمى ليهز شباك ريكو.
  • تفوق الثنائي الفرنسي على زميلهما روميلو لوكاكو في الشوط الأول لكن المهاجم البلجيكي ساهم في صنع ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث عندما مرر الكرة إلى خوان ماتا الذي أسقطه ماكسيم لومارشان.
  • نفذ بوغبا الركلة بنجاح ليضع النتيجة بعيدا عن متناول فولهام ثم استبدله سولشاير للحفاظ عليه من أجل جدول المباريات المزدحم الصعب في الأسابيع المقبلة.
  • يلعب يونايتد هذا الشهر ضد كل من باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بدوري أبطال أوربا وتشلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي ويستضيف غريمه ليفربول في الدوري.
  • تقدم يونايتد إلى المركز الرابع أمام تشلسي الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي غدا الأحد.
المصدر : وكالات
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