شاهد: هدف رائع لصلاح يقود ليفربول لصدارة "البريميرليغ"

بدد ليفربول مخاوف انهياره في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما استعاد الصدارة، السبت، بانتصار واثق 3- صفر على ضيفه بورنموث باستاد أنفيلد.
وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب، الذي فاز بثلاثية ساديو ماني وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح، إلى الصدارة بثلاث نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف تشيلسي غدا الأحد ويمكنه العودة للقمة بفارق الأهداف لو خرج فائزا.
التفاصيل:
- بعد تعادلين متتاليين زاد الضغط على ليفربول لوضع حد لأي حديث عن افتقاره للقوة الذهنية في منافسته على اللقب وبعدما نجا من خطر مبكر عندما أبعد الحارس أليسون بيكر تسديدة رايان فريزر في الدقيقة الثانية بدا فريق المدرب كلوب قريبا من مستواه الرائع.
- كلوب قال "لدينا توقعات كبيرة واليوم فزنا بطريقة مثيرة للإعجاب. قدمنا أداء مذهلا على أرض الملعب".
- افتتح ماني التسجيل في الدقيقة 24 بضربة رأس بعد تمريرة جيمس ميلنر العرضية ليهز المهاجم السنغالي الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.
- بعد ذلك بعشر دقائق ضاعف فينالدم، العائد من إصابة أوضحت الفراغ الكبير الذي تركه خلال غيابه، من تقدم صاحب الأرض بطريقة مذهلة إذ سدد الكرة من فوق أرتور بوروتس حارس بورنموث بعد تمريرة من آندي روبرتسون.
- بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني لم يخطئ صلاح، الذي أهدر فرصتين في الشوط الأول، في هز الشباك بعد تمريرة رائعة بكعب القدم من روبرتو فيرمينو.
- من لعبة مشتركة أخرى بينهما في الدقيقة 76 سدد صلاح في العارضة.
- كان بوسع ليفربول الفوز بنتيجة أكبر أمام بورنموث الذي افتقد جهود كالوم ويلسون وديفيد بروكس.
- كان من الواضح مدى حاجة ليفربول للفوز وهذا الأداء بعد غناء جماهيره "لن نتزحزح" بعد نهاية المباراة.
- القائد ميلنر قال "قدمنا أداء مذهلا في بعض الأوقات. كان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف".
- ميلنر: "الأسابيع الماضية كان صعبة في ظل الإصابات والمرض. جورجينيو فينالدم كان بعيدا بالأمس ثم جاء ليقدم هذا الأداء".
- هذه هي الخسارة الثامنة على التوالي لبورنموث خارج ملعبه وهو أسوأ سجل له بعيدا عن أرضه في 35 عاما.
- لم تهتز سوى شباك هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب وفولهام صاحب المركز قبل الأخير أكثر من فريق المدرب إيدي هاو الذي استقبل 47 هدفا.