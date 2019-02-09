شاهد: هدف رائع لصلاح يقود ليفربول لصدارة "البريميرليغ"

بدد ليفربول مخاوف انهياره في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما استعاد الصدارة، السبت، بانتصار واثق 3- صفر على ضيفه بورنموث باستاد أنفيلد.

وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب، الذي فاز بثلاثية ساديو ماني وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح، إلى الصدارة بثلاث نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يستضيف تشيلسي غدا الأحد ويمكنه العودة للقمة بفارق الأهداف لو خرج فائزا.

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