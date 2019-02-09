شاهد: ميسي يرد على صلاح بفيديو خلف الكواليس

نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي يظهر مهاراته في تسديد الكرة والتحكم بها.

وجاء الفيديو ضمن حملة إعلانية لشركة مشروبات غازية يقوم بها قائد فريق برشلونة الإسباني.

الفيديو الذي نشره ميسي على صفحته على فيسبوك أظهره يضع زجاجة مياه غازية فوق الكرة قبل أن يركل الكرة لتمر من حلقة ضيقة بينما تطير الزجاجة في الهواء وتستقر في وضع معتدل على الأرض.

كان النجم المصري محمد صلاح لاعب نشر قبل أيام مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك ضمن حملة إعلانية لشركة المشروبات الغازية ذاتها.

صلاح وضع زجاجة مياه غازية فوق إطار سيارة معلق قبل أن يركل الكرة لتطيح بالزجاجة دون إطار السيارة.

وتحوم شكوك كبيرة إزاء قدرة ميسي، الذي يحتل صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 21 هدفا، على اللحاق بالمواجهة على ملعب أتليتيك بيلباو (الأحد) بعد أن غاب المهاجم الأرجنتيني عن تدريبات فريقه اليوم الجمعة بسبب شد في عضلات الفخذ وهي الإصابة التي حرمته من بدء مباراة الكأس الأخيرة أمام ريال مدريد.

وبشأن محمد صلاح فقد سلم فريق وست هام يونايتد لكرة القدم أدلته إلى الشرطة البريطانية بعد استكمال تحقيق في واقعة عنصرية تعرض لها لاعب ليفربول خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في استاد لندن يوم الإثنين.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت فيه إهانات عنصرية لفظية إلى اللاعب المصري الدولي (26 عاما) بينما كان ينفذ ضربة ركنية. وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

