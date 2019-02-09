الأهلي المصري يقاطع بطولة تركي آل الشيخ ويشكو اتحاد الكرة للكاف

اتخذ مجلس إدارة نادي الأهلي المصري عدة قرارات خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده، السبت، برئاسة محمود الخطيب.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

عدم المشاركة في أية اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي وعدم اتخاذ موقف تجاه تجاوزات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي حيال اختراق اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار "كاف" بحق رئيس الزمالك بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم.

التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك الموقوف قانونًا بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

عدم الاعتراف بأية قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلًا بحضوره.

التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 من مارس/ آذار المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف.

لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره، وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديلة غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، يكون الاتحاد هو المسؤول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية، وإخطار النادي بالحصول على هذه الموافقات حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره، الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر.

احتفاء أهلاوي

احتفت جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بقرارات مجلس إدارة ناديهم، ودشنوا أكثر من وسم للتعبير عن ذلك الاحتفاء، منها:

#الاهلي_فوق_الجميع.

#مجلس_بروح_الفانله_الحمرا.

#معاك_يا_اهلي.

#اهلي_بيبو_يضرب_بروح_المايسترو.

9 فبراير 2019، يوم تاريخي لمجلس الأهلي برئاسة الخطيب، نتمنى الاستمرار على هذا النهج، لا تهاون في حقوق النادي.. جمهوره دا حماه.. #الاهلي_فوق_الجميع #مجلس_بروح_الفانله_الحمرا #معاك_يا_اهلي — Ayman Gelbo (@AymanGelberto) February 9, 2019

https://twitter.com/55Altiger/status/1094227705946619904?ref_src=twsrc%5Etfw

#أهلي_بيبو_يضرب_بروح_المايسترو

قرارات نارية تعبر عن جماهير الكيان

💪👌👏 — أسامة السويسي (@swisii) February 9, 2019

https://twitter.com/ALQadiPAL/status/1094210942689296391?ref_src=twsrc%5Etfw

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