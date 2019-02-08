ليفربول الإنجليزي يحقق أرباحا سنوية قياسية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن تحقيق أرباح قياسية قبل خصم الضرائب بلغ 125 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار) عن السنة المالية الأخيرة.

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