ليفربول الإنجليزي يحقق أرباحا سنوية قياسية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، عن تحقيق أرباح قياسية قبل خصم الضرائب بلغ 125 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار) عن السنة المالية الأخيرة.
التفاصيل
- أظهرت حسابات النادي للسنة المالية المنتهية في 31 مايو/ أيار 2018 نمو أرباح ليفربول قبل خصم الضرائب بنسبة تجاوزت 300 في المئة بعد أن كانت 40 مليون جنيه إسترليني.
- تفوق ليفربول على ما حققه ليستر سيتي من أرباح بلغت 92.5 مليون جنيه إسترليني في 2016-2017.
- يرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم القياسي إلى تأهل ليفربول لنهائي لدور أبطال أوربا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد، وإلى صفقة بيع كوتينيو إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2018 مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.
- ارتفعت إيرادات النادي لتبلغ 255 مليون جنيه إسترليني بفضل تحسن الدخل من حقوق البث التلفزيوني والإعلانات التجارية للمباريات.
- آندي هيوز مدير قطاع التشغيل في النادي قال إننا نرى تحسنا مستمرا وبوتيرة ثابتة في الوضع المالي للنادي في السنوات الأخيرة. هذا النمو وارتفاع الدخل مكننا من إعادة الاستثمار بقوة في تشكيلة الفريق والبنية التحتية الكروية.
- ليفربول ضخ 190 مليون جنيه إسترليني لتدعيم تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب التي تسعى لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 29 عاما.
- انضم المصري الدولي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وأندي روبرتسون ودومينيك سولانكي وترينت ألكسندر-أرنولد لتشكيلة الفريق خلال تلك الفترة وتواصل الاستثمار بضم نابي كيتا وفابينيو وأليسون بيكر وشيردان شاكيري في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد.
- ليفربول تقدم مركزين ليحتل المركز السابع في قائمة التصنيف المالي لمؤسسة ديلويت عن الشهر الماضي والتي ترصد فيها دخل أندية كرة القدم.