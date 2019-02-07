قطر تقفز 38 مركزا في تصنيف الفيفا بعد فوزها بكأس آسيا

تقدمت قطر إلى المركز 55 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) لمنتخبات كرة القدم وهو أفضل مركز لها في 26 عاما بعد فوزها بكأس آسيا التي أقيمت في الامارات.

التفاصيل:

قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط، قفزت 38 مركزا بعدما كانت تحتل المركز 93 وذلك بعد مشوارها المذهل في كأس آسيا حيث فازت بكل مبارياتها السبع ولم تهتز شباكها سوى مرة واحدة.

تغلبت قطر على منتخبات آسيوية كبيرة مثل السعودية والعراق وكوريا الجنوبية في طريقها إلى النهائي الذي فازت فيه على اليابان.

لا تزال قطر خامس أعلى منتخب آسيوي تصنيفا بعد إيران (المركز 22) واليابان (27) وكوريا الجنوبية (38) واستراليا (42).

لم يكن المنتخب القطري هو الوحيد الذي صعد في التصنيف، حيث استطاع المنتخب الياباني، وصيف آسيا، أن يقفز 23 مركزا ليحتل المركز الثالث والعشرين، كما قفز منتخب كوريا الجنوبية 15 مركزا ليحتل المركز الثامن والثلاثين عالميا.

المنتخب الإماراتي صعد 12 مركزا ليحتل المركز الـ67 فيما قفز المنتخب الأردني 12 مركزا ليحتل المركز الـ97، كما صعد المنتخب العراقي ثمانية مراكز ليحتل المركز الـ80 وصعد المنتخب الإيراني سبعة مراكز ليحتل المركز الثاني والعشرين، محافظا على صدارة التصنيف الآسيوي.

المراكز العشر الأولى ظلت بدون أي تغيير حيث حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثانية ثم البرازيلي والكرواتي والإنجليزي والبرتغالي والأوروغواياني والسويسري والإسباني والدنماركي.

المنتخب السنغالي حافظ على صدارة التصنيف الأفريقي محتلا المركز الـ24 عالميا يليه المنتخب التونسي في المركز الـ28 عالميا ثم المغربي في المركز الـ43 عالميا.

خلفيات: