شاهد: مانشستر يتصدر مؤقتا وتعادل باهت بين الريال وبرشلونة

تصدر فريق مانشستر ستي الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا فيما خيم التعادل على قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة والريال.
مانشستر يتخطى إيفرتون:
- مانسشتر سيتي فاز على مضيفه إيفرتون بنتيجة (2 – 0) في مباراة مقدمة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.
- لاعب مانشستر سيتي ايميريك لابورت، سجل الهدف الأول في الدقيقة 47 قبل أن يعزز زميله غابرييل خيسوس تقدم الفريق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 97.
- مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 62 نقطة ليزيح ليفربول المتساوي معه بالرصيد من الصدارة بفارق الأهداف تاركًا له المركز الثاني مؤقتًا.
الكلاسيكو الإسباني:
- خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وضيفه ريال مدريد الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
- برشلونة ظهر بشكل باهت للغاية، إذ تأثر بجلوس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 63، لكنه لم يقدم مستواه المعتاد بعدما بدا واضحًا عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
- الريال قدّم أحد أفضل عروضه في الموسم الحالي، ليظهر بمستوى أفضل كثيرًا من الذي قدمه خلال آخر لقاء جرى بين الفريقين على ملعب كامب نو معقل برشلونة، حينما خسر 1 / 5 في بطولة الدوري في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.
- لوكاس فاسكيز بادر بتسجيل هدف مبكر للريال في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 58.
- تلك النتيجة جاءت لتؤجل حسم التأهل للمباراة النهائية التي ستجرى في شهر مايو/أيار المقبل، إلى لقاء العودة الذي سيقام في 27 فبراير/شباط الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي قبل أربعة أيام فقط من مباراة الفريقين على الملعب نفسه بالدوري الإسباني.
- يكفي الريال الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل السلبي لحجز بطاقة التأهل لنهائي المسابقة، التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، في حين بات يتعين على برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 / 1 إذا أراد مواصلة حملة الدفاع عن لقب البطولة الذي أحرزه في المواسم الأربعة الأخيرة.