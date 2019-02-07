شاهد: مانشستر يتصدر مؤقتا وتعادل باهت بين الريال وبرشلونة

تصدر فريق مانشستر ستي الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا فيما خيم التعادل على قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة والريال.

مانشستر يتخطى إيفرتون:

مانسشتر سيتي فاز على مضيفه إيفرتون بنتيجة (2 – 0) في مباراة مقدمة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

لاعب مانشستر سيتي ايميريك لابورت، سجل الهدف الأول في الدقيقة 47 قبل أن يعزز زميله غابرييل خيسوس تقدم الفريق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 97.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 62 نقطة ليزيح ليفربول المتساوي معه بالرصيد من الصدارة بفارق الأهداف تاركًا له المركز الثاني مؤقتًا.

الكلاسيكو الإسباني: