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شاهد: الشرطة البريطانية تحقق في هتافات عنصرية ضد محمد صلاح

المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي
6/2/2019

فتح نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تحقيقا في مزاعم تمييز عنصري ضد محمد صلاح مهاجم ليفربول خلال التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد لندن يوم الإثنين.

التفاصيل
  • انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه هتافات عنصرية ضد اللاعب المصري أثناء تنفيذه ركلة ركنية.
  • كتب المستخدم الذي نشر الفيديو في حسابه على موقع تويتر "ذهبت لمشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول وشعرت بالغثيان مما سمعته. هؤلاء الناس لا يستحقون مكانا في مجتمعنا وليس في ملاعب كرة القدم فقط".
  • قالت شرطة متروبوليتان أنها في عملية مراجعة لمقطع الفيديو.

https://twitter.com/Sadat_Yazdani/status/1092963310381654016?ref_src=twsrc%5Etfw

بيان فريق ويست هام
  • النادي يملك "سياسة عدم التسامح" ضد أي نوع من العنف أو الانتهاكات.
  •  نحن فريق كرة قدم، نرحب بكل شخص في استاد لندن بغض النظر عن السن أو العرق أو الدين أو المعتقد  أو الزواج أو الشراكة المدنية أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير نوع الجنس أو الإعاقة.
  • أي شخص سيتم التعرف عليه بارتكاب أي انتهاك سنقدم بياناته إلى الشرطة وسيواجه الحظر من دخول استاد لندن مدى الحياة. لا يوجد مكان لهذا النوع السلوك في استادنا.
خلفية
  • فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز في الموسم الماضي وجائزة رابطة الكتاب بعدما أحرز 44 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات في الموسم الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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